Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

A Air Canada anunciou uma nova política de bordo que promete melhorar a experiência dos passageiros da classe econômica.
O que aconteceu
A companhia passou a oferecer cerveja, vinho e snacks canadenses gratuitamente em todos os voos. A medida foi adotada no dia 1º de setembro.
Alimentos e bebidas tendem a ter um impacto desproporcional na satisfação do cliente, mais do que qualquer outro atributo de nossos produtos e serviços Scott O'Leary, vice-presidente de fidelidade e produtos, em entrevista, de acordo com a Reuters
Além das opções alcoólicas, os passageiros também podem solicitar bebidas não alcoólicas durante o voo, sem cobrança extra. O novo cardápio está disponível em todas as aeronaves operadas pela Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express, de acordo com as leis locais de consumo de álcool.
Além da atualização do cardápio, a Air Canada tem investido na modernização da experiência do passageiro. Entre as novidades estão o aplicativo móvel reformulado, entretenimento a bordo ampliado, lounges renovados, processos aeroportuários mais eficientes.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.