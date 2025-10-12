Pizza de camarão de R$ 710 em Santos tem fama de 'a mais cara do Brasil'

Não é enfeite, é fartura real. Cada pedaço tem no mínimo três camarões de bom tamanho , ilustra Martins.

Prato de celebração

A origem da receita remonta ao primeiro ano de funcionamento da casa, em 1995. A versão inicial usava camarão pequeno em molho vermelho, até que um cliente pediu para incluir os crustáceos maiores dos pratos de restaurante, somente salteados no azeite e alho.

Ficou maravilhoso. Falei para o meu pai, que tocava a casa na época: 'por que não fazemos sempre assim?'. Ele topou e o prato virou febre , contou.

O preço da iguaria é puxado pelo camarão, cujo quilo pode ultrapassar R$ 180 dependendo da época. "As pessoas focam antes no valor, mas depois que provam, se impressionam com a qualidade do produto", disse.

Segundo Martins, a procura nunca diminuiu, mesmo com o valor elevado, e a pizza se tornou sinônimo de celebração. Ele reconhece que o espanto de alguns é compreensível, já que o preço equivale a uma cesta básica inteira em capitais como São Paulo. Mas, para muitos, o prato acabou virando presente em datas especiais.