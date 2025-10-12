Pizza de camarão de R$ 710 em Santos tem fama de 'a mais cara do Brasil'

Uma quantidade generosa de camarões-rosa salteados, queijo premium ou Catupiry sobre uma massa fina tradicional, e assada num forno a lenha giratório. Assim é a pizza que um tradicional restaurante de Santos oferece a seus clientes, a um valor que lhe rendeu a fama de "a mais cara do Brasil".
Localizado em Santos, no litoral de São Paulo, o Restaurante e Pizzaria VanGogh oferece por R$ 710 uma pizza com unidades generosas de camarão. O proprietário da casa, Oscar Martins, garante que o preço acompanha a fartura de ingredientes.
A pizza leva em média de 24 a 30 unidades grandes de camarão, suficientes para oito pedaços — o equivalente a um quilo limpo. Para chegar a essa quantidade, são necessários dois quilos in natura, reduzidos à metade após a limpeza.
Não é enfeite, é fartura real. Cada pedaço tem no mínimo três camarões de bom tamanho, ilustra Martins.
Prato de celebração
A origem da receita remonta ao primeiro ano de funcionamento da casa, em 1995. A versão inicial usava camarão pequeno em molho vermelho, até que um cliente pediu para incluir os crustáceos maiores dos pratos de restaurante, somente salteados no azeite e alho.
Ficou maravilhoso. Falei para o meu pai, que tocava a casa na época: 'por que não fazemos sempre assim?'. Ele topou e o prato virou febre, contou.
O preço da iguaria é puxado pelo camarão, cujo quilo pode ultrapassar R$ 180 dependendo da época. "As pessoas focam antes no valor, mas depois que provam, se impressionam com a qualidade do produto", disse.
Segundo Martins, a procura nunca diminuiu, mesmo com o valor elevado, e a pizza se tornou sinônimo de celebração. Ele reconhece que o espanto de alguns é compreensível, já que o preço equivale a uma cesta básica inteira em capitais como São Paulo. Mas, para muitos, o prato acabou virando presente em datas especiais.
As pessoas vêm comemorar. Virou sinônimo de celebração, é investimento em bem-estar, completa.
O camarão escolhido
O restaurante utiliza camarão-rosa pintado, pescado em Santa Catarina e congelado ainda no mar com nitrogênio, técnica que preserva o frescor. "É o meu predileto, mantém suculência e sabor do mar", disse Martins.
Ele afasta espécies menores, como o sete-barbas, ou de cativeiro, como o cinza, por considerar que não têm a mesma qualidade.
A pizzaria também adota uma classificação técnica para o tamanho dos camarões. O calibre mais raro é o chamado "pistola", com oito peças por quilo. A pizza leva camarões da faixa de 10 a 15 peças por quilo, ainda grandes e robustos.
É presente na pizza, não é um camarãozinho perdido. O cliente sente a diferença, afirmou.
Oscar afirma que a escolha do camarão rosa pintado se deve ao equilíbrio entre porte e sabor. Segundo ele, o vermelho é mais borrachudo, o branco é nativo e delicado, o cinza de cativeiro perde em sabor, e o tigre de Moçambique lembra lagosta. "O rosa pintado é o equilíbrio perfeito entre tamanho e suculência", disse.
Repercussão nas redes
Vídeos sobre a pizza ampliaram a fama da VanGogh para além de Santos. O youtuber Gaba já gravou conteúdos com mais de um milhão de visualizações, chamando a pizza de "monumento" e brincando que "cada garfada vale '50 mango'".
A viralização atraiu público mais jovem, mas não afastou os clientes locais. "Antes dos vídeos, a pizza já era conhecida. Eles só ampliaram o movimento. Hoje virou assunto nacional", disse o empresário.
História da pizzaria
Apesar de inaugurada em 1995, mas a ideia vinha de quase uma década antes. O imóvel havia sido comprado em 1986, mas só em 1994 ficou disponível para reforma. Martins, filho dos fundadores Antônio e Hermelinda, começou a trabalhar ainda adolescente.
"Foi meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos e já acompanhava tudo. Cresci no salão", contou.
O cardápio evoluiu com a chegada de novos ingredientes ao mercado brasileiro. Com a abertura das importações, a casa passou a incorporar queijos italianos e fornecedores premium, mantendo a filosofia de priorizar a qualidade mesmo quando os custos são mais altos.
A equipe de pizzaiolos e atendentes praticamente não mudou desde 1995. Muitos funcionários permanecem na casa há décadas, o que garante continuidade no padrão de preparo e atendimento.
Essa permanência também ajuda a fidelizar o público: quem retorna encontra não só o mesmo sabor, mas também rostos conhecidos, o que reforça a confiança e a sensação de tradição.
Apesar da fama da pizza de camarão, o restaurante VanGogh mantém outros sabores no cardápio, como portuguesa, muçarela, rúcula e alcachofra. Esses são os "carros-chefe" da casa.
Uma pizza grande com dois sabores custa a partir de R$ 112, e os sabores clássicos continuam entre os mais vendidos. Todas preparadas em um forno a lenha especial, com base giratória para garantir que o prato seja assado por igual.
Além disso, a casa serve pratos variados, incluindo carnes, peixes e massas.
Após a pandemia, a VanGogh Pizzaria passou por reforma e segue focada em expansão estrutural, sem abrir novas unidades.
Nos reequilibramos e agora estamos nos estruturando para crescer. Recentemente, reformamos nosso salão. Em breve, traremos mais novidades, promete.
