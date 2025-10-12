Mitos e verdades: café, batata e mel devem ir para a geladeira?

Quando chega do supermercado com as compras, você sabe exatamente o que guardar dentro da geladeira, na fruteira ou no armário? Alguns itens podem parecer óbvios, mas outros ainda geram muita confusão e são cercados de mitos.
Antes de tudo, é essencial ler o rótulo dos produtos — que deve indicar o armazenamento ideal Produtos industrializados, como molho shoyu, molho de pimenta e vinagre, devem ser armazenados de acordo com a orientação do fabricante.
Já os alimentos a seguir, segundo a ciência, não precisam da baixa temperatura para a conservação.
Cebola e Alho
Para manter a textura crocante e durar mais tempo, esses dois alimentos, classificados como bulbos, devem permanecer em temperatura ambiente.
A umidade da refrigeração promove o brotamento e a proliferação de fungos. Sem contar que perdem a textura e amolecem rapidamente.
Batata, inhame e cará
A geladeira cumpre a função de conservar e impedir que os ingredientes brotem.
Um ponto negativo do frio para os tubérculos, porém, é a concentração de açúcares.
O amido presente nestes alimentos se modifica, alterando a cor e até mesmo a textura e sabor. O mais adequado é conservá-los em temperatura ambiente e com pouca exposição a luz solar.
Mandioca
A mandioca só precisa de refrigeração após cortada. Nesse caso, o ideal é descascar, lavar e guardar em pote com água por no máximo 48 horas. Fora isso, quando está intacta, sem nem um corte, a raiz deve ser armazenada em temperatura ambiente ao abrigo da luz.
Café em pó
Já ouviu falar que guardar café na geladeira deixa mais saboroso? É mito.
Ocorre exatamente o contrário. O café tem seu sabor alterado quando mantido em ambiente úmido, o que é natural na refrigeração. O mais interessante é preservá-lo em pote hermético sem a presença de ar.
Mel
O mel convencional tem um conservante natural: o alto teor de açúcar em comparação à baixa umidade. Portanto, não precisa de refrigeração.
Quando o assunto é mel de abelha nativa, porém, o consumidor pode escolher deixar dentro ou fora da geladeira. Como tem menos açúcar e mais água, as leveduras atuam e fermentam. Para reduzir esse processo, recomendamos deixar em temperatura baixa.
Fontes: Ana Paula Patrocinio de Zagiacomo, professora do curso de Nutrição e Dietética do Senac São Paulo; Eugênio Basile, dono da marca Mbee.
