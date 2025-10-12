Mitos e verdades: café, batata e mel devem ir para a geladeira?

Quando chega do supermercado com as compras, você sabe exatamente o que guardar dentro da geladeira, na fruteira ou no armário? Alguns itens podem parecer óbvios, mas outros ainda geram muita confusão e são cercados de mitos.

Antes de tudo, é essencial ler o rótulo dos produtos — que deve indicar o armazenamento ideal Produtos industrializados, como molho shoyu, molho de pimenta e vinagre, devem ser armazenados de acordo com a orientação do fabricante.

Já os alimentos a seguir, segundo a ciência, não precisam da baixa temperatura para a conservação.