De Fafá de Belém a Zeca Camargo: a devoção dos famosos ao Círio de Nazaré

Em uma onda de fé e devoção, todos os anos Belém do Pará festeja a passagem do Círio de Nazaré. O segundo domingo do mês de outubro já é data reservada para Nossa Senhora nas agendas de muitos brasileiros, inclusive na do apresentador Zeca Camargo, da cantora Fafá de Belém e das influenciadoras Alane Dias e Marê Sanz.

Já vi, por ter viajado vários lugares do mundo, várias cerimônias de devoção. E nunca vi alguma coisa igual ao Círio. Zeca Camargo

Desde 2015, o jornalista e apresentador Zeca Camargo viaja todos os anos para a capital paraense. Só não esteve presente em 2020 e 2021, quando, por conta da pandemia, o Círio não aconteceu. Mesmo assim, Zeca participou das transmissões online que substituíram as romarias do Círio.