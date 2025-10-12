De Fafá de Belém a Zeca Camargo: a devoção dos famosos ao Círio de Nazaré

Em uma onda de fé e devoção, todos os anos Belém do Pará festeja a passagem do Círio de Nazaré. O segundo domingo do mês de outubro já é data reservada para Nossa Senhora nas agendas de muitos brasileiros, inclusive na do apresentador Zeca Camargo, da cantora Fafá de Belém e das influenciadoras Alane Dias e Marê Sanz.
Já vi, por ter viajado vários lugares do mundo, várias cerimônias de devoção. E nunca vi alguma coisa igual ao Círio. Zeca Camargo
Desde 2015, o jornalista e apresentador Zeca Camargo viaja todos os anos para a capital paraense. Só não esteve presente em 2020 e 2021, quando, por conta da pandemia, o Círio não aconteceu. Mesmo assim, Zeca participou das transmissões online que substituíram as romarias do Círio.
A paixão pela Nazinha, como ele chama carinhosamente Nossa Senhora de Nazaré, surgiu ainda enquanto apresentava o Fantástico.
Todo ano eu falava: 'Agora vamos ver como foi o Círio de Nazaré'. E eu ficava muito curioso, mas apresentava um programa aos domingos e não conseguiria ir. Zeca Camargo
Quase imediatamente após sair do Fantástico, Fafá de Belém o convidou para conhecer o Círio de Nazaré para além das telas de TV. "Nas duas primeiras vezes fui convidado de Fafá. E aí pirei e quis voltar sempre."
A 'embaixadora' do Círio
Fafá, nascida e criada no Círio, promove há 15 anos, a 'Varanda de Nazaré'. Através do projeto, a cantora leva ao Brasil a grandiosidade da festividade, celebrando a fé, o povo paraense e a força da religiosidade. Este ano, durante a passagem da procissão, Fafá cantará ao vivo para milhões de devotos.
Sou devota de Nossa Senhora e entendi que era preciso falar sobre a nossa fé. Há 15 anos a 'Varanda' só cresce, comemora e festeja a cultura do meu povo. Fafá de Belém
Alane Dias, atriz e influenciadora digital, também já foi uma das convidadas de Fafá para participar da festa do Círio com a 'Varanda de Nazaré'. Desde pequena, a atriz participa das romarias do segundo domingo de outubro.
Sempre ouvi histórias da minha avó dizendo que ela me levava ao Círio, ainda no carrinho de bebê, para acompanhar a procissão com ela. Alane Dias
Foi na Festa Nazarena que Alane fez o pedido que mudou sua vida. Tocando na corda, símbolo de conexão entre o divino e o terreno, que carrega a berlinda com a Imagem Peregrina, ela pediu para entrar no Big Brother Brasil.
Duas semanas depois, recebi a primeira ligação da produção do programa. Foi muito significativo, e voltar no outro ano agradecendo foi ainda mais especial. Alane Dias.
Já Zeca Camargo, em todas as primaveras, mantém seu pedido a Padroeira da Amazônia: a multiplicação da festa em homenagem a Santa. "Toda vez que vou a festa é maior. Sinto meu desejo sendo realizado."
Sou multirreligioso, super sincrético, e quando vejo uma manifestação dessa, meu desejo é que se multiplique. Zeca Camargo
'É de arrepiar'
"O Círio foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida", conta Marê Sanz, influencer digital do Squad Nossa. Ano passado foi a primeira vez que ela esteve na Festa Nazarena, "É de arrepiar", descreve. Antes da viagem, ela já sabia que o Círio seria emocionante, mas não conseguiu prever o quanto ele a tocaria.
Estar ali é enxergar como nosso país é rico, é gigante, é plural. Marê Sanz
Não à toa, o episódio mais recente do seu quadro Senta Que Lá Vem História, no Instagram de Nossa, é sobre a história da festa. Veja:
Todo ano é um Círio diferente
São tantas romarias, tantas comemorações e tanta fé, que mesmo com quase 10 anos de Círio de Nazaré, Zeca Camargo ainda não conseguiu participar de tudo e nem conhecer todas as etapas dessa gigante manifestação religiosa.
Eu vou para ficar impactado com a fé. A passagem da Santa é magnética. Zeca Camargo.
"O Círio é o momento mais esperado do ano para mim.", completa Alane Dias. No Pará, o Círio de Nazaré é comparado ao Natal, o momento de compartilhar a fé e a religiosidade com aqueles que nos amam.
Explicar para as pessoas, de outras regiões e culturas, o que significa o Círio é quase a mesma coisa que perguntar: 'por que todo ano você passa o Natal com a sua família?' Não tem como não voltar para casa no Círio de Nazaré. Alane Dias.
Já para Marê Sanz, todo brasileiro precisa estar no Círio de Nazaré pelo menos uma vez na vida. Mesmo para quem não é religioso, como ela, o acolhimento e o carinho do povo paraense compensam a viagem. Por conta da realização de um pedido feito a Nazinha, Marê não pode participar das procissões este ano.
O Círio tem festas paralelas, tem arrastão (manifestação que une dança, música e a cultura popular amazônica) para quem, assim como eu, ama batuque. Tô triste só de pensar que não vou estar lá este ano. Marê Sanz.
Estar presente, todos anos, nas romarias do Círio é o transbordar de emoções que atinge todas as pessoas que já tiveram o privilégio de presenciar pessoalmente, reflete a belenense Alane.
