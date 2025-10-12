5 raças de cachorros que mantêm a carinha de filhote para sempre

Quem ama cães sabe que uma das maiores delícias da convivência é aquela fase de filhote, quando tudo é fofura: o olhar curioso, as patinhas desengonçadas e a vontade infinita de brincar.
Algumas raças parecem nunca perder esse charme, mesmo depois de adultas. Graças à genética (e às criações humanas), elas mantêm o porte pequeno, a pelagem macia e expressões que lembram eternamente um bebê de quatro patas. Além disso, a energia e a personalidade brincalhona reforçam a sensação de que o cachorro "não cresce".
Apesar da carinha de bebê, é essencial lembrar que todos os cães envelhecem e precisam de cuidados adequados em cada fase da vida. Infelizmente, o abandono de animais idosos ainda é uma realidade comum, muitas vezes motivado por doenças ou limitações da idade.
Lembre-se: adotar um pet é um compromisso para a vida toda, independentemente da fase ou da aparência do animal. A seguir, conheça cinco raças que nunca deixam de lado o jeito filhotão de ser.
1. Lulu da Pomerania (Spitz Alemão Anão)
Também conhecido como Lulu da Pomerânia, é um verdadeiro "ursinho de pelúcia". Com pelagem farta, focinho curto e olhos expressivos, ele continua com aparência de filhote mesmo na fase adulta. Pesa em média de 2 a 3 quilos e adora estar no colo, mas exige escovação frequente para manter os pelos livres de nós.
2. Shih Tzu
De personalidade dócil e olhar sempre curioso, o Shih Tzu é outro que mantém o jeitinho de bebê. Seu focinho achatado e a pelagem longa reforçam a aparência de filhote. Sociável e carinhoso, é ideal para quem vive em apartamentos.
3. Cavalier King Charles Spaniel
Com olhos grandes e redondos, além de orelhas aveludadas, essa raça tem um charme atemporal. Mesmo adultos, os Cavaliers mantêm um ar de filhote graças ao porte pequeno, às expressões suaves e à personalidade sempre brincalhona. Gostam de companhia e se adaptam bem a famílias com crianças.
4. Maltês
Branquinho, de pelos sedosos e tamanho mini, o Maltês é outro exemplo clássico de cão que parece eternamente jovem. Seu peso raramente passa dos 4 quilos e a carinha de bebê é realçada por cortes de tosa específicos. Além de fofo, é conhecido por ser inteligente e muito apegado à família.
5. Beagle
Embora seja um pouco maior que as demais raças da lista, o Beagle mantém o rosto de filhote por muitos anos. Suas orelhas caídas, olhos grandes e expressão travessa fazem parecer que ele nunca cresce. Cheio de energia, é indicado para tutores ativos que possam oferecer passeios e brincadeiras diárias.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.