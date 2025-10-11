Tão fácil quanto miojo: 'macarrão da preguiça' fica pronto em 15 minutos

Preguiça de fazer comida? É nesse momento que vem a vontade de chutar o pau da barraca e apelar para qualquer prato pronto e industrializado, tipo miojo.
A cozinheira Marina Monaco, que conhece bem a causa e assume que só comia fast-food, mostra como dá para fazer um macarrão com jeitinho de caseiro com rapidez e praticidade.
A ideia é colocar a massa de sua preferência para cozinhar e, enquanto isso, picar ervas frescas e tirar as raspas de um limão. Entre siciliano e taiti, escolha o que tem em casa.
Numa frigideira, atum em lata é levemente frito com azeite e logo recebe o suco do limão e a massa, junto com um pouquinho da água do cozimento.
Ao terminar de cozinhar a massa na frigideira, o amido presente no macarrão e na água se misturam com o azeite e forma o molho do prato".
Quando atingir o ponto, é só adicionar as ervas, acertar o sal e, se gostar, colocar pimenta calabresa. Pronto: uma refeição fresca e saborosa em até 15 minutos.
Confira a receita:
Ingredientes
- 100 grama(s) de espaguete (ou a massa de sua preferência)
- 1 punhado de ervas frescas (salsinha, coentro e/ou cebolinha)
- 1 limão-taiti ou siciliano
- Azeite
- 1/2 lata de atum em conserva
- Sal a gosto
- Pimenta calabresa (opcional)
Modo de preparo
- Em uma panela, cozinhar a massa em água abundante um minuto a menos do indicado na embalagem.
- Enquanto isso, picar as ervas frescas e tirar as raspas de um limão. Reservar.
- Aquecer uma frigideira e colocar azeite. Fritar rapidamente o atum e desligar o fogo.
- Transferir a massa para a frigideira quando estiver pronta, junto com uma concha da água de cozimento.
- Acrescentar o suco de limão a gosto e mexer até incorporar.
- Adicionar a erva picada e as raspas de limão.
- Temperar com pimenta calabresa e acertar o sal.
Assista ao passo a passo em vídeo:
