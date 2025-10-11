Torce para viajar de avião sem vizinhos? Nessa cia você pode pagar por isso

Nele, é possível expressar seu interesse na poltrona vizinha ao pagar uma taxa mínima de US$ 30 (R$ 161,30) —mas a faixa de lances pode variar dependendo da origem e destino do voo.

Se o pedido for aprovado: passageiro receberá um e-mail antes do voo, até duas horas antes da decolagem, no máximo. No entanto, ao receber este benefício, o viajante não terá direito a contratar nenhum outro tipo de comodidade extra, como franquia de bagagem extra.

Se o pedido for reprovado: caso seja preciso acomodar um passageiro na poltrona ao lado, a Virgin Australia se compromete a comunicar o viajante que fez o "lance" pelo menos quatro horas antes da decolagem e a devolver o dinheiro pago pela comodidade.

A empresa destacou, em anúncio, que não pode garantir a disponibilidade do serviço de poltrona vizinha vazia porque há ocasiões em que o assento deverá ser ocupado "por razões operacionais e de segurança".

E o que acontece com viajantes frequentes?

A companhia ainda esclareceu que nenhum passageiro que é membro de programas de viajantes frequentes/premium da empresa (como Velocity Gold, Platinum, Platinum Plus e Forever Gold) terá seu assento reservado impactado pelo pedido de assento desocupado de um viajante vizinho. Ou seja, estes passageiros não serão obrigados a mudar de lugar.