Torce para viajar de avião sem vizinhos? Nessa cia você pode pagar por isso

A companhia aérea Virgin Australia está disponibilizando aos passageiros, desde 24 de setembro, a opção de voar sem vizinho na poltrona ao lado, em voos domésticos pelo país no Pacífico, além de trechos curtos internacionais.
A comodidade é garantida através de uma espécie de leilão virtual dos assentos.
Como vai funcionar?
Após comprar o seu bilhete e reservar seu assento online, o viajante pode fazer um lance no assento ao lado através do aplicativo da Virgin Australia.
Nele, é possível expressar seu interesse na poltrona vizinha ao pagar uma taxa mínima de US$ 30 (R$ 161,30) —mas a faixa de lances pode variar dependendo da origem e destino do voo.
Se o pedido for aprovado: passageiro receberá um e-mail antes do voo, até duas horas antes da decolagem, no máximo. No entanto, ao receber este benefício, o viajante não terá direito a contratar nenhum outro tipo de comodidade extra, como franquia de bagagem extra.
Se o pedido for reprovado: caso seja preciso acomodar um passageiro na poltrona ao lado, a Virgin Australia se compromete a comunicar o viajante que fez o "lance" pelo menos quatro horas antes da decolagem e a devolver o dinheiro pago pela comodidade.
A empresa destacou, em anúncio, que não pode garantir a disponibilidade do serviço de poltrona vizinha vazia porque há ocasiões em que o assento deverá ser ocupado "por razões operacionais e de segurança".
E o que acontece com viajantes frequentes?
A companhia ainda esclareceu que nenhum passageiro que é membro de programas de viajantes frequentes/premium da empresa (como Velocity Gold, Platinum, Platinum Plus e Forever Gold) terá seu assento reservado impactado pelo pedido de assento desocupado de um viajante vizinho. Ou seja, estes passageiros não serão obrigados a mudar de lugar.
No entanto, a Virgin Australia não detalhou em seu plano se outros viajantes que não participam destes programas podem ter suas reservas impactadas por um pedido de vizinho.
O assento "extra" não poderá ser utilizado para armazenar bagagem extra por questões de segurança, apesar de ser possível colocar a bolsa ou mala de mão sob a poltrona.
Em quais rotas o 'leilão' estará disponível?
A Virgin Australia já anunciou que pretende expandir o serviço de "poltrona vizinha vazia", mas no momento apenas estas rotas são contempladas, ida e volta:
- Melbourne - Bali
- Melbourne - Adelaide
- Melbourne - Sydney
- Brisbane - Sydney
- Brisbane - Cairns
- Melbourne - Perth
- Sydney - Perth
- Brisbane - Samoa
Qualquer passageiro pode fazer um lance?
Não. Apenas os passageiros da classe econômica podem participar do leilão pela poltrona extra. Aqueles que já compraram passagens da classe Economy X (um pouco mais cara) e da classe executiva não terão direito ao serviço.
Cada passageiro só tem direito a fazer lances para um assento por reserva. No entanto, toda reserva no nome de um a dois passageiros pode participar do leilão.
A Virgin Australia que o valor do lance não determina se o passageiro receberá ou não o assento vizinho vazio; a ideia é, inclusive, tornar o espaço extra mais acessível para quem viaja sem gastar muito.
"O assento vizinho vazio é um adicional inteligente para os viajantes da econômica que querem a certeza de espaço extra sem a etiqueta de preço [da executiva]. É um passo a frente para melhorar a experiência de bordo e uma virada de jogo para aqueles que querem mais conforto e espaço durante seus voos", explicou a executiva da aérea, Libby Minogue, em comunicado à imprensa.
A novidade foi inspirada por uma pesquisa da companhia de 2023 que revelou que 42% dos viajantes estariam dispostos a pagar uma taxa extra para manter o assento do meio vazio em voos internacionais mais longos do que três horas, enquanto outros 35% se disseram dispostos a pagar por isso em voos domésticos com a mesma duração.
