Cor do gato influencia na personalidade? O que a ciência já descobriu

Um levantamento publicado em 2022 pela revista Animals analisou mais de 200 gatos no México e encontrou tendências curiosas: felinos de pelagem laranja foram descritos como mais amigáveis e fáceis de treinar, enquanto os cinza receberam notas mais altas para timidez e reserva. Já os tigrados, conhecidos como tabby, apareceram como mais destemidos e ativos.

Outro estudo, da Universidade da Califórnia em Davis, avaliou mais de 1.200 gatos e observou que alguns padrões de pelagem, como calico (tricolor) e tortoiseshell (casco de tartaruga), além dos gatos preto-e-branco ou cinza-e-branco, tiveram mais relatos de agressividade em situações como idas ao veterinário ou manipulação pelo tutor.

Apesar disso, os próprios pesquisadores reforçam que a correlação é fraca e não permite concluir que a cor determina o temperamento.

Outros detalhes

Há também trabalhos que questionam completamente essa ligação. Uma pesquisa britânica com gatos domésticos não encontrou evidências significativas de que a pelagem esteja ligada ao comportamento, sugerindo que fatores como socialização, ambiente e saúde exercem um peso muito maior.

Além disso, alguns padrões de cor têm relação com o sexo do animal, como os tricolores, quase sempre fêmeas, o que pode influenciar características associadas mais ao gênero do que à cor em si.