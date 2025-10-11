Chef do melhor do Brasil: 'não vou botar toalha branca na mesa por prêmio'

Fui fazer gastronomia, mas nem pretendia me formar. Só queria saber o básico para pessoas não me roubarem. Mas uma coisa foi me levando a outra e quando vi, já tava dentro, gostando e nunca mais saí.

Nesse resumão do chef, porém, há muita história: a chegada a Nova York "sem amigo e falando inglês muito mal", o conforto e a diversão na cozinha com os colegas latinos, a informalidade dos bastidores ("é muito difícil você me ver de blazer ou algo assim"), quatro meses que viraram dois anos, depois três, a ilegalidade.

Mugaritz (País Basco, Espanha) Imagem: Reprodução/Instagram

"Um cara me propôs fazer todos meus papéis pra eu ficar por lá. E quase topei, mas nunca tinha ido pra Europa, nem de férias. Eu nunca tinha ido. Mandei currículo para um monte de restaurante para ser estagiário onde quer que me aceitassem. E o Mugaritz foi um dos primeiros a me responder", lembra.

Já casado com Malena, que também foi aceita no restaurante de Andoni Luis Aduriz para o salão, Rafa partiu para o País Basco. A ideia inicial era ficar três meses e, depois, viajar para França e Portugal. Nada disso: seriam cinco anos de casa que mudariam a vida do chef.