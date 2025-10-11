4 lugares para pôr o coração no prato (literalmente) em São Paulo

No país do churrasco, o coração de galinha é o primeiro a se apresentar. Roda o salão empilhado no espeto, levado pelo garçom. Uns pedem para colocar no prato vários de uma vez — "são tão pequeninos" — e outros não querem nem pensar em ingerir a parte que ninguém se esquece que se trata do órgão que mantinha o animal vivo até pouco tempo atrás.

Isso também acontece com o coração de pato, de porco e de boi. Apesar de ser um músculo, assim como picanha e outros cortes desejados, não faz parte do esqueleto e entra para o desvalorizado grupo dos miúdos, junto do fígado, do rim e do bucho (estômago).

É uma pena, além de uma hipocrisia, já que a forma mais responsável de comer carne é consumindo o animal por inteiro.