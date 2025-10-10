Saudade de miojo? Aprenda versão caseira, rápida e ainda mais barata

O macarrão instantâneo nasceu como uma forma de aliviar a fome que assolava o Japão no período do pós-guerra. Mais de 60 anos depois, o produto se espalhou pelo mundo e passou a ser encarado como uma refeição prática, barata e que agrada o paladar de muita gente.

Os ingredientes que compõem o produto industrializado, no entanto, são amplamente contestados por especialistas. Um vídeo que viralizou nas redes sociais propõe uma saída interessante para equilibrar saúde, sabor, bolso e tempo: preparar um miojo caseiro.

O nutricionista Diego Bittencourt trocou o macarrão pré-cozido e desidratado pelo cabelinho de anjo. A massa de origem italiana tem formato de ninho e é a mais fina encontrada no mercado.