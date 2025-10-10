Iate com helicóptero, 'menu MasterChef' e mordomo abre temporada no Brasil

Por isso, a promessa é de uma viagem de alto padrão, mas com clima mais intimista do que as festanças promovidas pelos grandes cruzeiros. As 114 suítes com varanda do Eclipse variam de 32 m² a 247 m², com a metragem máxima equivalente à de um apartamento de cinco a seis dormitórios em São Paulo.

Mas mesmo quem não escolhe uma das maiores cabines encontra amplitude nas áreas comuns do iate, inaugurado em 2018.

Owner's Penthouse, a maior suíte do Scenic Eclipse, com 247 m², paredes totalmente de vidro, banheira dupla e piscina privativa Imagem: Divulgação

Há 10 opções de restaurantes em suas dependências, além de outros nove lounges e bares que oferecem uma seleção de mais de 130 uísques, entre outras bebidas.

Para relaxar, o iate oferece um spa de 550 m², estúdio de ioga e pilates, academia, piscinas ao ar livre, cabanas e ainda um salão de beleza.