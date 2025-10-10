Iate com helicóptero, 'menu MasterChef' e mordomo abre temporada no Brasil

O iate croata de seis estrelas Scenic Eclipse abrirá a partir de sábado a temporada 2025/2026 de cruzeiros no Brasil, oferecendo confortos de "ultraluxo" como um mordomo por cabine, frota de helicópteros, submersível, piscinas e mais.
Experiência "boutique" em alto-mar
Considerado um dos mais sofisticados do mundo, o Eclipse comporta até 228 passageiros, apenas 3% da capacidade do atual gigante dos mares, o Icon of the Seas. Para efeito de comparação, o meganavio da Royal Caribbean tem capacidade para 7.600 viajantes.
Por isso, a promessa é de uma viagem de alto padrão, mas com clima mais intimista do que as festanças promovidas pelos grandes cruzeiros. As 114 suítes com varanda do Eclipse variam de 32 m² a 247 m², com a metragem máxima equivalente à de um apartamento de cinco a seis dormitórios em São Paulo.
Mas mesmo quem não escolhe uma das maiores cabines encontra amplitude nas áreas comuns do iate, inaugurado em 2018.
Há 10 opções de restaurantes em suas dependências, além de outros nove lounges e bares que oferecem uma seleção de mais de 130 uísques, entre outras bebidas.
Para relaxar, o iate oferece um spa de 550 m², estúdio de ioga e pilates, academia, piscinas ao ar livre, cabanas e ainda um salão de beleza.
Fãs de aventuras ainda encontram dois helicópteros Airbus H130-T2, um submersível, uma frota de botes infláveis para expedições, caiaques e stand-up paddle que servem aos passeios tanto em destinos tropicais como a América do Sul e o Caribe, quanto às rotas de exploração polares realizadas pelo Eclipse.
Apesar de não se propor a rivalizar a oferta de entretenimento dos grandes navios, o iate também tem um grande teatro que serve a shows e apresentações educativas. O seu lounge de observação conta com telescópios Swarovski, enquanto todas as suítes oferecem binóculos, para os apaixonados por astronomia.
Seu submersível, o Scenic Neptune, tem capacidade para sete pessoas e pode levar os passageiros para mergulhos exploratórios de até 300 m de profundidade inclusive em regiões de gelo, de acordo com informações da prefeitura de Paranaguá (PR), cuja Ilha do Mel está no roteiro previsto de 2025/2026 do Eclipse.
Qual é o roteiro da viagem inaugural do Eclipse nesta temporada?
A primeira jornada do Eclipse pela costa brasileira na temporada 2025/2026 é parte da chamada série de "Sabores de Descoberta" e explora o lado gastronômico do litoral do país sob a orientação da chef Luciana Berry, vencedora do TopChef Brasil 2020.
Ela comanda um restaurante pop-up no iate, em que dividirá segredos de cozinha com os passageiros.
O passeio durará 12 dias, começando no dia 11 de outubro a partir do Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Da Cidade Maravilhosa, ele segue viagem para Búzios (RJ), Ilha Grande (RJ), Paraty (RJ), Ilhabela (SP), Ilha do Mel (PR), São Francisco do Sul (SC) e finalizando o itinerário nos nossos vizinhos: Punta del Este e Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).
Toda a viagem sai a partir de 15.490 euros (R$ 96.211) por pessoa. Apesar disso, quase todas as cabines já foram vendidas, restando apenas espaços nas Spa Suite atualmente, segundo o site da Scenic.
O Eclipse já tem outro roteiro à venda para 2026 que passa pelo Brasil. Batizado de "Ritmos do Litoral do Brasil", o itinerário que é parte da série "Segredos do Sul" levará passageiros para um passeio de nove dias que também se inicia no Rio, passa por Paraty, Ilhabela e Porto Belo (SC), e de lá segue para Punta del Este, Montevidéu e se despede em Buenos Aires.
Cabines custam a partir de 14.990 euros (R$ 93.105) por pessoa e a jornada se inicia em 18 de março de 2026.
O Scenic Eclipse, que tem como madrinha a atriz inglesa Helen Mirren, ainda realiza cruzeiros pela Antártida, Groenlândia e Islândia, Patagônia, Riviera Francesa, Canal do Panamá e Bahamas, Irlanda, Escócia e suas ilhas, fiordes da Noruega, Marrocos e ilhas Atlânticas, Mediterrâneo e toda a Europa Ocidental, entre outros destinos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.