Mais de 30 passeios para curtir com as crianças em SP (a maioria grátis)

O fim de semana promete muita movimentação para o Dia das Crianças, festejado no domingo, e conta com uma agenda recheada de passeios. Há opções para todas as idades, gostos e estilos — e uma boa notícia a mais: a grande maioria é gratuita.

Fizemos uma superseleção com mais de 30 eventos para celebrar a data ao lado dos pequenos.

Tem opção ao ar livre, em teatros, nos cinemas, de música erudita, nos shoppings, entre outras alternativas. Confira e se divirta em família.