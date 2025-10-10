NossaUOL
Assine UOL
Nossa Viagem

Copacabana Palace responde a 'acusações' de fãs após morte de Odete Roitman

Colaboração para Nossa
Copacabana Palace
Copacabana Palace Imagem: Reprodução/Booking.com

O histórico hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, está enfrentando uma onda de cobranças e acusações de negligência em sua segurança após o assassinato em sua suíte 604 da milionária Odete Roitman — mas tudo não passa de uma brincadeira dos noveleiros entusiasmados com a reta final de "Vale Tudo" (TV Globo).

Para quem não acompanha, a icônica vilã morava nas dependências do hotel e foi misteriosamente (ou seria supostamente?) morta a tiros no capítulo de segunda-feira, 6 de outubro.

Desde então, as redes do "Copa" foram inundadas com pedidos de "Justiça por Odete Roitman", entre outras provocações.

Cena da morte de Odete Roitman na suíte 604 do Copacabana Palace
Cena da morte de Odete Roitman na suíte 604 do Copacabana Palace Imagem: Reprodução TV Globo

Hoje, a rede Belmond, dona do Copacabana Palace, entrou no clima e respondeu à altura com um comunicado fictício em seu Instagram, agradecendo a preocupação dos fãs da novela e garantindo que "os hóspedes reais estão muito bem, desfrutando do serviço exemplar de sempre". Confira o recado bem-humorado:

Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram

E a brincadeira não para nos comentários dos posts do "Copa", onde até turistas estrangeiros estão confusos tentando descobrir quem é essa tal de Odete Roitman que teria morrido ali.

Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Continua após a publicidade
Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Imagem
Imagem: Reprodução/Instagram
Continua após a publicidade

A interação ainda motivou outra "revelação" da administração esta semana: como era a tal suíte 604. Confira o passeio guiado pelo famoso quarto em que Odete recebia seus amantes — e onde acabou morta.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.