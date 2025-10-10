Copacabana Palace responde a 'acusações' de fãs após morte de Odete Roitman

O histórico hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, está enfrentando uma onda de cobranças e acusações de negligência em sua segurança após o assassinato em sua suíte 604 da milionária Odete Roitman — mas tudo não passa de uma brincadeira dos noveleiros entusiasmados com a reta final de "Vale Tudo" (TV Globo).
Para quem não acompanha, a icônica vilã morava nas dependências do hotel e foi misteriosamente (ou seria supostamente?) morta a tiros no capítulo de segunda-feira, 6 de outubro.
Desde então, as redes do "Copa" foram inundadas com pedidos de "Justiça por Odete Roitman", entre outras provocações.
Hoje, a rede Belmond, dona do Copacabana Palace, entrou no clima e respondeu à altura com um comunicado fictício em seu Instagram, agradecendo a preocupação dos fãs da novela e garantindo que "os hóspedes reais estão muito bem, desfrutando do serviço exemplar de sempre". Confira o recado bem-humorado:
E a brincadeira não para nos comentários dos posts do "Copa", onde até turistas estrangeiros estão confusos tentando descobrir quem é essa tal de Odete Roitman que teria morrido ali.
A interação ainda motivou outra "revelação" da administração esta semana: como era a tal suíte 604. Confira o passeio guiado pelo famoso quarto em que Odete recebia seus amantes — e onde acabou morta.
