Copacabana Palace responde a 'acusações' de fãs após morte de Odete Roitman

O histórico hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, está enfrentando uma onda de cobranças e acusações de negligência em sua segurança após o assassinato em sua suíte 604 da milionária Odete Roitman — mas tudo não passa de uma brincadeira dos noveleiros entusiasmados com a reta final de "Vale Tudo" (TV Globo).

Para quem não acompanha, a icônica vilã morava nas dependências do hotel e foi misteriosamente (ou seria supostamente?) morta a tiros no capítulo de segunda-feira, 6 de outubro.

Desde então, as redes do "Copa" foram inundadas com pedidos de "Justiça por Odete Roitman", entre outras provocações.