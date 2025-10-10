Círio de Nazaré: como é a maratona da fé que reúne 2,3 milhões de devotos

11H30 — A Imagem Peregrina chega à capital do Pará, pela Praça Pedro Teixeira, pouco antes do meio-dia. Até o Colégio Gentil Bittencourt, local de chegada dos devotos, motociclistas acompanham a Santa na quinta procissão do Círio de Nazaré, a Motorromaria.

12 HORAS — O momento mais importante do sábado é a Descida do Glória, quando a imagem da capela do Colégio Gentil Bittencourt é retirada do Altar-Mor e colocada próxima aos fiéis. Em 2025, essa cerimônia está marcada para acontecer ao 12h30 e, como manda a tradição, a Santa deve ficar exposta por 15 dias.

Imagem do Colégio Gentil, utilizada no Círio entre os anos de 1920 até 1968. Imagem: Fabrício Coleny

17H30 — Na noite de sábado, a Trasladação reúne quase dois milhões de fiéis. Após a missa, a sexta romaria, antes chamada de Antecírio, é marcada pela luz das velas. Os fiéis seguem em direção a Catedral de Belém, em uma caminhada que chega a durar cinco horas. É nessa Via-Sacra que a Corda do Círio de Nazaré aparece pela primeira vez.

Domingo

7 HORAS — No Círio de Nazaré, mais de dois milhões de pessoas refazem o percurso da Trasladação, seguindo a Santa Peregrina. Muitos dos devotos que acompanham a procissão buscam uma chance de encostar na corda do Círio, para realizar pedidos ou pagar promessas. Outra forma de agradecer a Santa pelas graças alcançadas é com os ex-votos, esculturas feitas de cera ou miriti (madeira muito leve), que os devotos carregam na cabeça. A compra de uma casa, por exemplo, é representada pela escultura de uma casa.