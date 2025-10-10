NossaUOL
Círio de Nazaré: como é a maratona da fé que reúne 2,3 milhões de devotos

Bruna Beluco
2,3 milhões de fiéis são esperados no Círio de Nazaré 2025
2,3 milhões de fiéis são esperados no Círio de Nazaré 2025

No segundo domingo de outubro, a cidade de Belém do Pará se transforma. Ruas, praças e margens de rios se enchem com milhões de devotos, que participam da maior manifestação religiosa do país para agradecer, pedir ou cumprir promessas. É o Círio de Nazaré, que em 2025, em sua 233ª edição, celebra o tema "Maria, Mãe e Rainha de toda a Criação".

As procissões são o ponto alto de uma celebração que começa muito antes do domingo. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré — a Nazinha, padroeira e símbolo da devoção paraense desde o século 18, quando, segundo a tradição, sua imagem foi encontrada às margens de um igarapé por Plácido José de Souza — percorre a cidade em 14 procissões. Dê o play abaixo e veja esta incrível história:

Nas duas principais, a Trasladação, na noite de sábado, e o Círio de domingo, a berlinda que leva Nazinha é puxada por uma corda de sisal, símbolo da ligação entre o povo e padroeira. Tradição incorporada no século 19, quando uma enchente da Baía do Guajará exigiu sustentação extra no transporte da imagem.

Confira a seguir a programação completa da festa:

Quarta-feira

20 HORAS — Tem início a primeira das 14 procissões de fé, o Traslado dos Carros. Realizada pela primeira vez em 2022, começa na Basílica Santuário de Nazaré e termina cinco quilômetros depois, no Estacionamento Porto Futuro.

Sexta-Feira

Traslado de Belém para Ananindeua e Marituba.
Traslado de Belém para Ananindeua e Marituba.
8 HORAS — O Traslado de Belém é a segunda romaria oficial em homenagem a Nossa Senhora, que acontece após uma missa celebrada na Basílica Santuário de Nazaré. Nele, a imagem da Santa sai de Belém e segue, em carro aberto, até Ananindeua e Marituba, em um percurso de 58 quilômetros. Procissão mais longa da festividade, é percorrida a pé, de carro, de bicicleta ou moto. A Santa recebe diversas homenagens dos fiéis e faz paradas em pontos como o Hospital Ophir Loyola, onde pacientes oncológicos esperam a visita de Nossa Senhora de Nazaré.

Em 2025, o Traslado espera receber um milhão e meio de fiéis.

Sábado

5h30 — Depois de passar a noite na Igreja Matriz de Ananindeua, a imagem da Peregrina parte para a Romaria Rodoviária. No amanhecer do sábado, os devotos seguem para a orla de Icoaraci, distrito de Belém, acompanhando a Santa com seus carros, caminhões e outros automóveis. 700 mil devotos levam pouco mais de três horas para percorrer os 24 quilômetros do trajeto.

9 HORAS — Ainda na manhã de sábado, a Imagem chega ao porto de Icoaraci para a Romaria Fluvial. Ao som de fogos de artifício, a Santa segue acompanhada por barcos, pela Baía do Guajará. Até o destino, na Estação das Docas, novamente em Belém, são esperadas a participação de mais de 50 mil fiéis em 2025.

A Romaria Fluvial percorre 18,5 quilômetros aproximadamente.
A Romaria Fluvial percorre 18,5 quilômetros aproximadamente.
11H30 — A Imagem Peregrina chega à capital do Pará, pela Praça Pedro Teixeira, pouco antes do meio-dia. Até o Colégio Gentil Bittencourt, local de chegada dos devotos, motociclistas acompanham a Santa na quinta procissão do Círio de Nazaré, a Motorromaria.

12 HORAS — O momento mais importante do sábado é a Descida do Glória, quando a imagem da capela do Colégio Gentil Bittencourt é retirada do Altar-Mor e colocada próxima aos fiéis. Em 2025, essa cerimônia está marcada para acontecer ao 12h30 e, como manda a tradição, a Santa deve ficar exposta por 15 dias.

Imagem do Colégio Gentil, utilizada no Círio entre os anos de 1920 até 1968.
Imagem do Colégio Gentil, utilizada no Círio entre os anos de 1920 até 1968.

17H30 — Na noite de sábado, a Trasladação reúne quase dois milhões de fiéis. Após a missa, a sexta romaria, antes chamada de Antecírio, é marcada pela luz das velas. Os fiéis seguem em direção a Catedral de Belém, em uma caminhada que chega a durar cinco horas. É nessa Via-Sacra que a Corda do Círio de Nazaré aparece pela primeira vez.

Domingo

7 HORAS — No Círio de Nazaré, mais de dois milhões de pessoas refazem o percurso da Trasladação, seguindo a Santa Peregrina. Muitos dos devotos que acompanham a procissão buscam uma chance de encostar na corda do Círio, para realizar pedidos ou pagar promessas. Outra forma de agradecer a Santa pelas graças alcançadas é com os ex-votos, esculturas feitas de cera ou miriti (madeira muito leve), que os devotos carregam na cabeça. A compra de uma casa, por exemplo, é representada pela escultura de uma casa.

Em 2025, o Círio será celebrado no dia 12 de outubro.
Em 2025, o Círio será celebrado no dia 12 de outubro.

Fim de semana seguinte

A celebração religiosa não acaba com o Círio. No fim de semana seguinte, as festividades continuam. Criada em 2004, a Ciclo Romaria acontece no sábado posterior ao segundo domingo de outubro, incluindo bicicletas no cortejo.

A Romaria da Juventude também acontece todos os anos, na tarde de sábado, desde 2001, com trio elétrico e a confraternização das paróquias e comunidades de Belém.

Nossa Senhora de Nazaré também é homenageada na Romaria das Crianças, na Romaria dos Corredores, na Romaria da Acessibilidade, na Romaria da Festa e, por fim, no Recírio, que, exatamente 15 dias após o Círio de Nazaré, encerra a Festividade Nazarena.

Nesta 14° procissão, a Imagem Peregrina é conduzida à Capela do Colégio Gentil Bittencourt e depois à sacristia da Basílica, onde descansa até o segundo domingo do mês de outubro do ano que vem.

