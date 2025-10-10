Círio de Nazaré: como é a maratona da fé que reúne 2,3 milhões de devotos

No segundo domingo de outubro, a cidade de Belém do Pará se transforma. Ruas, praças e margens de rios se enchem com milhões de devotos, que participam da maior manifestação religiosa do país para agradecer, pedir ou cumprir promessas. É o Círio de Nazaré, que em 2025, em sua 233ª edição, celebra o tema "Maria, Mãe e Rainha de toda a Criação".
As procissões são o ponto alto de uma celebração que começa muito antes do domingo. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré — a Nazinha, padroeira e símbolo da devoção paraense desde o século 18, quando, segundo a tradição, sua imagem foi encontrada às margens de um igarapé por Plácido José de Souza — percorre a cidade em 14 procissões. Dê o play abaixo e veja esta incrível história:
Nas duas principais, a Trasladação, na noite de sábado, e o Círio de domingo, a berlinda que leva Nazinha é puxada por uma corda de sisal, símbolo da ligação entre o povo e padroeira. Tradição incorporada no século 19, quando uma enchente da Baía do Guajará exigiu sustentação extra no transporte da imagem.
Confira a seguir a programação completa da festa:
Quarta-feira
20 HORAS — Tem início a primeira das 14 procissões de fé, o Traslado dos Carros. Realizada pela primeira vez em 2022, começa na Basílica Santuário de Nazaré e termina cinco quilômetros depois, no Estacionamento Porto Futuro.
Sexta-Feira
8 HORAS — O Traslado de Belém é a segunda romaria oficial em homenagem a Nossa Senhora, que acontece após uma missa celebrada na Basílica Santuário de Nazaré. Nele, a imagem da Santa sai de Belém e segue, em carro aberto, até Ananindeua e Marituba, em um percurso de 58 quilômetros. Procissão mais longa da festividade, é percorrida a pé, de carro, de bicicleta ou moto. A Santa recebe diversas homenagens dos fiéis e faz paradas em pontos como o Hospital Ophir Loyola, onde pacientes oncológicos esperam a visita de Nossa Senhora de Nazaré.
Em 2025, o Traslado espera receber um milhão e meio de fiéis.
Sábado
5h30 — Depois de passar a noite na Igreja Matriz de Ananindeua, a imagem da Peregrina parte para a Romaria Rodoviária. No amanhecer do sábado, os devotos seguem para a orla de Icoaraci, distrito de Belém, acompanhando a Santa com seus carros, caminhões e outros automóveis. 700 mil devotos levam pouco mais de três horas para percorrer os 24 quilômetros do trajeto.
9 HORAS — Ainda na manhã de sábado, a Imagem chega ao porto de Icoaraci para a Romaria Fluvial. Ao som de fogos de artifício, a Santa segue acompanhada por barcos, pela Baía do Guajará. Até o destino, na Estação das Docas, novamente em Belém, são esperadas a participação de mais de 50 mil fiéis em 2025.
11H30 — A Imagem Peregrina chega à capital do Pará, pela Praça Pedro Teixeira, pouco antes do meio-dia. Até o Colégio Gentil Bittencourt, local de chegada dos devotos, motociclistas acompanham a Santa na quinta procissão do Círio de Nazaré, a Motorromaria.
12 HORAS — O momento mais importante do sábado é a Descida do Glória, quando a imagem da capela do Colégio Gentil Bittencourt é retirada do Altar-Mor e colocada próxima aos fiéis. Em 2025, essa cerimônia está marcada para acontecer ao 12h30 e, como manda a tradição, a Santa deve ficar exposta por 15 dias.
17H30 — Na noite de sábado, a Trasladação reúne quase dois milhões de fiéis. Após a missa, a sexta romaria, antes chamada de Antecírio, é marcada pela luz das velas. Os fiéis seguem em direção a Catedral de Belém, em uma caminhada que chega a durar cinco horas. É nessa Via-Sacra que a Corda do Círio de Nazaré aparece pela primeira vez.
Domingo
7 HORAS — No Círio de Nazaré, mais de dois milhões de pessoas refazem o percurso da Trasladação, seguindo a Santa Peregrina. Muitos dos devotos que acompanham a procissão buscam uma chance de encostar na corda do Círio, para realizar pedidos ou pagar promessas. Outra forma de agradecer a Santa pelas graças alcançadas é com os ex-votos, esculturas feitas de cera ou miriti (madeira muito leve), que os devotos carregam na cabeça. A compra de uma casa, por exemplo, é representada pela escultura de uma casa.
Fim de semana seguinte
A celebração religiosa não acaba com o Círio. No fim de semana seguinte, as festividades continuam. Criada em 2004, a Ciclo Romaria acontece no sábado posterior ao segundo domingo de outubro, incluindo bicicletas no cortejo.
A Romaria da Juventude também acontece todos os anos, na tarde de sábado, desde 2001, com trio elétrico e a confraternização das paróquias e comunidades de Belém.
Nossa Senhora de Nazaré também é homenageada na Romaria das Crianças, na Romaria dos Corredores, na Romaria da Acessibilidade, na Romaria da Festa e, por fim, no Recírio, que, exatamente 15 dias após o Círio de Nazaré, encerra a Festividade Nazarena.
Nesta 14° procissão, a Imagem Peregrina é conduzida à Capela do Colégio Gentil Bittencourt e depois à sacristia da Basílica, onde descansa até o segundo domingo do mês de outubro do ano que vem.
