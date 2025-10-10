Cheiro da caixa de areia de gatos está forte? Como reduzir de forma natural

Manter a caixa de areia limpa é um dos principais desafios de quem tem gatos em casa. O cheiro forte pode ser desagradável, mas existem formas naturais e práticas de controlar os odores, garantindo um ambiente mais saudável e agradável.
O odor da caixa vem de duas fontes principais: fezes e urina. As fezes tendem a cheirar mais quando a digestão é comprometida, seja por alimentação inadequada ou problemas gastrointestinais.
Já o cheiro da urina está ligado a compostos naturais produzidos durante o metabolismo das proteínas, como a felinina, além de resíduos como ureia. Nos gatos machos não castrados, a urina costuma ser mais concentrada e com aroma mais intenso, usado também para marcar território.
A baixa ingestão de água contribui ainda mais para urina concentrada e odorífera.
Alimentação faz diferença
Uma alimentação balanceada e de qualidade faz grande diferença. Ração de alta qualidade, de preferência super premium, ou dietas naturais equilibradas, sempre sob orientação de um profissional podem ajudar no controle dos odores.
Alimentos humanos, frutas ou legumes fora de controle podem desequilibrar a digestão e piorar o cheiro.
Escolha da areia
A escolha da areia é outro fator determinante. Areias que formam torrões firmes facilitam a remoção diária e limitam a liberação de amônia. Areias caseiras, como as feitas com milho ou mandioca, não são ideais, pois não evitam a proliferação de micro-organismos e produzem pó, que pode ser prejudicial à saúde do gato.
Algumas práticas simples ajudam a manter a caixa sempre fresca: higienizar a bandeja regularmente com água e sabão neutro, trocar a areia conforme necessário, manter a caixa em local ventilado e, se quiser, utilizar desodorizadores naturais como carvão ativado ou bicarbonato de sódio.
Pequenos cuidados diários tornam o ambiente mais limpo e confortável tanto para o felino quanto para toda a família.
