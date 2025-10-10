Cheiro da caixa de areia de gatos está forte? Como reduzir de forma natural

Manter a caixa de areia limpa é um dos principais desafios de quem tem gatos em casa. O cheiro forte pode ser desagradável, mas existem formas naturais e práticas de controlar os odores, garantindo um ambiente mais saudável e agradável.

O odor da caixa vem de duas fontes principais: fezes e urina. As fezes tendem a cheirar mais quando a digestão é comprometida, seja por alimentação inadequada ou problemas gastrointestinais.

Já o cheiro da urina está ligado a compostos naturais produzidos durante o metabolismo das proteínas, como a felinina, além de resíduos como ureia. Nos gatos machos não castrados, a urina costuma ser mais concentrada e com aroma mais intenso, usado também para marcar território.