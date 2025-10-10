Adeus, carimbo: novo sistema para entrada na Europa começa a valer domingo

A partir de domingo (12), os 29 países que integram a Zona Schengen, na Europa, começarão a deixar de carimbar gradualmente os passaportes de turistas estrangeiros, em razão da implementação do novo Sistema de Entrada e Saída (EES, na sigla em inglês).
Por que a mudança?
O EES é um sistema de checagem eletrônica de visitantes estrangeiros nas nações europeias. O objetivo é aumentar a segurança de fronteira e otimizar o combate ao terrorismo, imigração ilegal e outros crimes, além de encurtar as filas nos terminais, segundo a Comissão Europeia.
Ele será o suporte do ETIAS. O novo "visto eletrônico" da UE deverá entrar em vigor no fim de 2026, ainda sem data definida.
Como ele funcionará?
Para checar de maneira automatizada e eficiente quem chega ao Espaço Schengen, o EES coletará dados biométricos. Impressões digitais e escaneamento facial serão recolhidos em postos de fronteira, registrará a data de entrada e saída eletronicamente e monitorará a duração da estadia de visitantes de fora do bloco, anunciou a Comissão Europeia.
Coleta será feita antes mesmo de passar pela cabine do agente de fronteira. O viajante será direcionado a quiosques de autoatendimento em que sua biometria será coletada e seus dados serão cruzados com as bases existentes das autoridades locais para conferir se há um visto válido e se não há pendências legais.
Com isso, o método anterior de certificação de entrada e saída —o carimbo de passaporte cobiçado e colecionado por tantos viajantes— será aposentado.
Cadastro da biometria será obrigatório?
Sim. Quem se recusar a oferecer seus dados biométricos terá sua entrada automaticamente negada na União Europeia.
Inicialmente, crianças menores de 12 anos e estrangeiros residentes na UE não precisarão ceder a biometria. Aqueles que possuem passaportes emitidos pelo Vaticano/Santa Sé, também não terão de se submeter ao sistema.
Ainda dá tempo de conseguir um carimbo?
Depende. Os países-membros do Espaço Schengen terão até seis meses para implementar totalmente o novo sistema, mas este processo será gradual.
Por isso, quem tem viagem marcada para a Europa até 10 de abril de 2026 ainda poderá, dependendo do aeroporto, ganhar o seu carimbo. Mas o saudosismo depende de sorte e tem os dias contados.
Haverá custos?
Não. O registro biométrico é gratuito e será válido por três anos para quem não extrapolar sua permissão máxima de 90 dias de visita (dentro de um período de seis meses), sem necessidade de visto. Caso o turista tenha passado do prazo de voltar para casa, seus dados serão mantidos nos sistemas europeus por cinco anos, segundo a BBC.
O que esperar na nova modalidade?
No primeiro momento, o autoatendimento nos quiosques estará disponível apenas para os viajantes com passaporte biométrico —aquele que possui chip, como o brasileiro. Ou seja, a coleta de dados deverá ser feita por agentes de fronteira nos outros casos.
Nesta fase inicial, as filas podem ser maiores do que as atuais. É previsto um temp0o de espera maior, já que muitos viajantes estarão cadastrando ainda suas biometrias em vez de passar apenas por uma checagem automatizada
A checagem através do EES não será feita apenas nos aeroportos. Portanto, se você chegar a um novo país de trem ou pela estrada, por exemplo, terá que passar pelo procedimento.
Na dúvida? O EES será implementado nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e Suíça.
