Adeus, carimbo: novo sistema para entrada na Europa começa a valer domingo

A partir de domingo (12), os 29 países que integram a Zona Schengen, na Europa, começarão a deixar de carimbar gradualmente os passaportes de turistas estrangeiros, em razão da implementação do novo Sistema de Entrada e Saída (EES, na sigla em inglês).

Por que a mudança?

O EES é um sistema de checagem eletrônica de visitantes estrangeiros nas nações europeias. O objetivo é aumentar a segurança de fronteira e otimizar o combate ao terrorismo, imigração ilegal e outros crimes, além de encurtar as filas nos terminais, segundo a Comissão Europeia.

Ele será o suporte do ETIAS. O novo "visto eletrônico" da UE deverá entrar em vigor no fim de 2026, ainda sem data definida.