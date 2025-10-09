Vai levar chapinhas e babyliss para os EUA? Bagagem agora pode ser vetada

A TSA (Transport Security Administration), agência do governo federal dos EUA que monitora a segurança nos aeroportos, proibiu o despacho de pranchas alisadoras e modeladores de cachos sem fio na bagagem. A atualização nas recomendações foi feita no fim de agosto, já está em vigor e vem sendo reforçada nas últimas semanas.

O motivo da proibição

Estes aparelhos, também conhecidos como chapinhas e babyliss, contêm baterias de lítio ou funcionam com cartuchos de gases "altamente inflamáveis". Os modelos com fio, no entanto, podem continuar a ser despachados.

Quem pretende viajar pelos EUA, ou partir de lá para outros destinos, deve ter em mente que é preciso manter o aparelho na bagagem de mão. A TSA ainda fez algumas exigências para o transporte destes produtos: