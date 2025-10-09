Vai levar chapinhas e babyliss para os EUA? Bagagem agora pode ser vetada

A TSA (Transport Security Administration), agência do governo federal dos EUA que monitora a segurança nos aeroportos, proibiu o despacho de pranchas alisadoras e modeladores de cachos sem fio na bagagem. A atualização nas recomendações foi feita no fim de agosto, já está em vigor e vem sendo reforçada nas últimas semanas.
O motivo da proibição
Estes aparelhos, também conhecidos como chapinhas e babyliss, contêm baterias de lítio ou funcionam com cartuchos de gases "altamente inflamáveis". Os modelos com fio, no entanto, podem continuar a ser despachados.
Quem pretende viajar pelos EUA, ou partir de lá para outros destinos, deve ter em mente que é preciso manter o aparelho na bagagem de mão. A TSA ainda fez algumas exigências para o transporte destes produtos:
Modeladores movidos por cartucho a gás (de butano) ou baterias de íon lítio/lítio metálico devem ter uma cobertura de proteção sobre seu elemento (peça) gerador de calor e estar protegidos de qualquer ativação acidental. Os cartuchos extras, no caso de aparelhos a gás, devem ficar em casa. Caso contrário, a TSA pode confiscá-los.
Se os modeladores forem encontrados na mala despachada, a agência também prometeu confiscá-los e entregá-los às aéreas como "item perigoso ou inflamável".
Chapinhas e babyliss sem fios podem superaquecer e pegar fogo facilmente. Segundo dados da FAA (Federal Aviation Administration, a Anac americana) obtidos pela revista Condé Nast Traveler, os modeladores foram a fonte de mais de 60 incidentes de incêndio, fumaça ou calor extremo desde o início de 2025. Em 2024, o total foi de 89.
E no Brasil? Posso viajar com meu modelador?
A resposta é: depende. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) aderiu desde 2016 à determinação da OACI (Organização de Aviação Civil Internacional) que proíbe alguns tipos de baterias e permite outras, desde que não sejam despachadas, mas corretamente transportadas na bagagem de mão.
A proibição foi baseada em testes e comunicados emitidos pelas três principais fabricantes de aviões (Airbus, Boeing e Embraer), que apontaram que as aeronaves não foram projetadas para combater o fogo proveniente de todas as baterias de lítio, encontradas em pilhas e baterias recarregáveis, câmeras, telefones celulares, computadores portáteis, brinquedos de controle remoto, bicicletas elétricas, carros elétricos —e nos aparelhos de modelar os cabelos.
Por isso, a Anac mantém uma base de dados constantemente atualizada com os tipos de objetos que podem ser transportados —e onde — durante a viagem. Apesar de não especificar se é possível o transporte de modeladores de cabelo movidos a baterias de lítio, a agência orienta desde setembro de 2025 que:
Eletrônicos portáteis com baterias de íon lítio (ou polímero) de até 160 Wh ou de lítio metálico contendo entre 2 g e 8 g de lítio podem viajar tanto na bagagem de mão quanto serem despachados. No entanto, a Anac recomenda que os viajantes prefiram levar estes equipamentos na bagagem de mão.
Caso opte pelo despacho, é necessário que:
- Medidas sejam tomadas para prevenir a ativação não intencional do equipamento e protegê-lo contra danos;
- Esteja completamente desligado (não em modo de espera ou hibernação, por exemplo);
- Se for possível, a bateria seja removida;
- Seja obtida a autorização da companhia aérea.
Se a bateria do equipamento tiver menos de 2 g de lítio, não é exigida a autorização da aérea. No entanto, no caso de equipamentos com baterias de íon lítio (ou polímero) de mais de 160 Wh ou de lítio metálico com mais de 8 g, o transporte aéreo fica proibido tanto na bagagem de mão quanto despachada.
Já no caso dos modeladores de cabelo movidos a cartuchos de hidrocarbonetos gasosos como o butano, a agência tem uma recomendação específica:
É possível o transporte dos aparelhos tanto na bagagem de mão quanto na despachada, mas é permitido a viagem apenas com um modelador por pessoa, em que a tampa de segurança esteja fixada de forma segura sobre o elemento gerador de calor e que os cartuchos de reserva fiquem em casa.
*Com informações de matéria publicada em 22/03/2025.
