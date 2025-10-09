Cães superdotados entendem função de objetos e palavras, revela estudo

Isso significa que, ao aprenderem uma palavra, esses animais aplicam o mesmo nome a diferentes objetos que compartilham a mesma função, algo que crianças pequenas também fazem durante o processo de desenvolvimento da linguagem.

A pesquisadora Claudia Fugazza, responsável pelo estudo, explica que é como chamar um martelo e uma pedra pelo mesmo nome, apenas por ambos servirem para martelar.

Como o estudo foi conduzido

Os testes ocorreram nas casas dos cães, sempre em ambiente familiar e sem treinamento formal. Os tutores brincavam com brinquedos que tinham funções específicas, como "puxar" ou "buscar", associando cada atividade a uma palavra.

Em seguida, novos brinquedos eram introduzidos, sem que as palavras fossem ditas. Surpreendentemente, os cães conseguiam identificar qual brinquedo usar apenas com base na função, demonstrando que haviam criado uma representação mental do objeto.

O que isso significa para a ciência

Os resultados reforçam a ideia de que alguns cães possuem habilidades cognitivas mais complexas do que se imaginava, incluindo processos ligados à linguagem e à memória. Para os tutores, a pesquisa é um lembrete de que brincar, conversar e desafiar mentalmente os pets é tão importante quanto oferecer exercícios físicos.