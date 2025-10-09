Cães superdotados entendem função de objetos e palavras, revela estudo

Alguns cachorros conseguem ir muito além de truques básicos ou comandos simples. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, revelou que certos cães "superdotados" conseguem associar palavras não apenas à aparência de um objeto, mas também à sua função.
Em outras palavras, eles entendem que um brinquedo ou utensílio pode ter um uso específico, mesmo que mude de forma ou cor. Essa habilidade é considerada um marco importante para compreender como a cognição canina se aproxima da nossa.
O experimento, divulgado em veículos como o New Atlas e o portal EurekAlert!, acompanhou sete cães - seis border collies e um blue heeler - capazes de demonstrar a chamada "extensão de rótulo".
Isso significa que, ao aprenderem uma palavra, esses animais aplicam o mesmo nome a diferentes objetos que compartilham a mesma função, algo que crianças pequenas também fazem durante o processo de desenvolvimento da linguagem.
A pesquisadora Claudia Fugazza, responsável pelo estudo, explica que é como chamar um martelo e uma pedra pelo mesmo nome, apenas por ambos servirem para martelar.
Como o estudo foi conduzido
Os testes ocorreram nas casas dos cães, sempre em ambiente familiar e sem treinamento formal. Os tutores brincavam com brinquedos que tinham funções específicas, como "puxar" ou "buscar", associando cada atividade a uma palavra.
Em seguida, novos brinquedos eram introduzidos, sem que as palavras fossem ditas. Surpreendentemente, os cães conseguiam identificar qual brinquedo usar apenas com base na função, demonstrando que haviam criado uma representação mental do objeto.
O que isso significa para a ciência
Os resultados reforçam a ideia de que alguns cães possuem habilidades cognitivas mais complexas do que se imaginava, incluindo processos ligados à linguagem e à memória. Para os tutores, a pesquisa é um lembrete de que brincar, conversar e desafiar mentalmente os pets é tão importante quanto oferecer exercícios físicos.
Estímulos desse tipo fortalecem o vínculo, previnem o tédio e podem revelar talentos escondidos — afinal, inteligência não é exclusividade humana.
