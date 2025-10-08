No lugar de estrelas, chaves: Guia Michelin seleciona 20 hotéis brasileiros

Se o Guia Michelin já se consagrou como a principal seleção de restaurantes pelo mundo, distribuindo uma, duas ou três estrelas, desde 2024 passou a escolher também os melhores hotéis do mundo. Para eles, são dadas chaves.

Após o lançamento da distinção em 15 dos principais destinos turísticos no ano passado, os inspetores identificaram, entre mais de 7.000 hotéis da seleção do Guia, aqueles que oferecem as experiências mais excepcionais.

No mesmo critério de uma, duas ou três chaves, 20 hotéis brasileiros surgiram na escalação revelada na noite desta quarta-feira (8), em Paris, e o país foi o teve o maior número de hotéis reconhecidos na América do Sul.