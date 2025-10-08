No lugar de estrelas, chaves: Guia Michelin seleciona 20 hotéis brasileiros

Se o Guia Michelin já se consagrou como a principal seleção de restaurantes pelo mundo, distribuindo uma, duas ou três estrelas, desde 2024 passou a escolher também os melhores hotéis do mundo. Para eles, são dadas chaves.
Após o lançamento da distinção em 15 dos principais destinos turísticos no ano passado, os inspetores identificaram, entre mais de 7.000 hotéis da seleção do Guia, aqueles que oferecem as experiências mais excepcionais.
No mesmo critério de uma, duas ou três chaves, 20 hotéis brasileiros surgiram na escalação revelada na noite desta quarta-feira (8), em Paris, e o país foi o teve o maior número de hotéis reconhecidos na América do Sul.
Com uma chave estão:
- Fasano São Paulo,
- Awasi Santa Catarina (Ponta dos Ganchos),
- Barracuda Hotel & Villas (em Itacaré, Bahia),
- Emiliano São Paulo,
- Fasano Angra dos Reis,
- Fera Palace Hotel (Salvador, Bahia),
- Fasano Salvador,
- Fasano Trancoso,
- Hotel Santa Teresa Rio MGallery,
- Fasano Boa Vista, Txai Resort (Itacaré, Bahia),
- Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort (Alagoas),
- Botanique Hotel & Spa (Campos do Jordão, São Paulo),
- Toca da Coruja (Tibau Do Sul, Rio Grande do Norte),
- Pulso Hotel Faria Lima
- Carmel Taíba Exclusive Resort (Taíba, Ceará).
Com duas chaves estão:
- Copacabana Palace, A Belmond Hotel (Rio de Janeiro)
- Palácio Tangará (São Paulo).
Com três estrelas estão:
- Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel (Cataratas do Iguaçu)
- Rosewood São Paulo.
A premiação e as chaves
No total, 2.457 hotéis receberam uma (1.742), duas (572) ou três (143) chaves em todo o mundo. A organização do guia dá mais detalhes sobre o que cada uma delas representa.
Uma chave Michelin: uma estadia muito especial
"Uma verdadeira joia com personalidade própria. Pode romper padrões, oferecer algo diferente ou simplesmente ser uma das melhores de seu tipo. O serviço vai além do esperado e oferece significativamente mais do que estabelecimentos de preço semelhante."
Duas chaves Michelin: uma estadia excepcional
"Um lugar verdadeiramente único e excepcional em todos os aspectos, onde uma experiência memorável é sempre garantida. Um hotel com caráter, personalidade e charme, operado com evidente orgulho e cuidado. Design ou arquitetura marcante e um verdadeiro senso de localidade tornam este um lugar fantástico para se hospedar."
Três chaves Michelin: uma estadia extraordinária
"Aqui, tudo gira em torno do deslumbramento e da indulgência — é o auge do conforto, serviço, estilo e elegância. Um dos hotéis mais notáveis e extraordinários do mundo, ideal para uma viagem inesquecível. Todos os elementos da grande hospitalidade estão presentes para garantir que qualquer estadia permaneça viva na memória e no coração dos viajantes."
Destaques globais
Em todo o mundo, as seleções também apresentaram resultados impressionantes. Estados Unidos, México e Canadá atualizaram suas distinções com 50 novas adições. Pela primeira vez, os inspetores também destacaram hotéis com Chaves na América Central e no Caribe.
As chaves Michelin foram atualizadas nas seleções existentes da Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha, Suíça e Reino Unido — com melhorias notáveis na Itália. Também houve atualizações no Japão e na Tailândia, além dos primeiros hotéis com Chaves na China continental, Camboja, Índia, Vietnã e outros 15 países.
As primeiras chaves na África distinguem os melhores hotéis no Egito, Quênia, Marrocos, África do Sul e outros sete países. No Oriente Médio, os primeiros hotéis com chaves destacam os melhores dos Emirados Árabes Unidos, Catar, Arábia Saudita e outros cinco países. Já na Oceania, os primeiros hotéis com chaves estão na Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Polinésia Francesa.
Prêmios Especiais
Além das chaves Michelin, o Guia apresenta quatro Prêmios Especiais, que reconhecem hotéis por conquistas que transcendem categorias tradicionais e celebram excelência e singularidade em áreas específicas da hospitalidade. Após o anúncio de cinco indicados por categoria em agosto e setembro, os inspetores revelaram os vencedores:
O Prêmio Michelin Architecture & Design reconhece hotéis cuja arquitetura e design inspiram jornadas inesquecíveis, elevando a experiência do hóspede por meio de uma identidade estética distinta. O vencedor deste ano é o Atlantis The Royal, em Dubai, Emirados Árabes Unidos.
Seu design geométrico monumental de volumes empilhados e desconstruídos redefine o horizonte de Dubai, com seis torres interconectadas compostas por blocos em terraços e balanços, cada um com espaços e comodidades dedicadas.
Outros indicados: Rosewood São Paulo (Brasil), Shabara Resort (Umluj, Arábia Saudita), Benesse House (Naoshima, Japão) e Villa Nai 3.3 (Dugi Otok, Croácia).
O Prêmio Michelin Wellness reconhece hotéis com programas pioneiros de bem-estar que cuidam do corpo, mente e espírito. O vencedor é o Bürgenstock Resort Switzerland, um destino histórico e moderno acima do Lago Lucerna.
O resort abrange três hotéis e oferece amplas instalações de spa, incluindo o Alpine Spa com várias piscinas, salas de vapor e programas médicos de recuperação e reabilitação.
Outros indicados: Canyon Ranch Tucson (Arizona, EUA), Joali Being (Raa Atoll, Maldivas), Lily of The Valley (La Croix-Valmer, França) e The Retreat at Blue Lagoon (Grindavik, Islândia).
O Prêmio Michelin Local Gateway homenageia hotéis que oferecem aos hóspedes conexões imersivas com seus arredores, evocando o caráter e o espírito de sua região e proporcionando experiências locais autênticas. O prêmio deste ano foi concedido ao La Fiermontina Ocean, em Larache, Marrocos.
A propriedade celebra a herança marroquina e apoia vilarejos próximos por meio de iniciativas de educação e emprego, convidando os hóspedes a compartilhar refeições e histórias com os moradores locais. Situado em uma área natural protegida, o hotel apresenta casas tradicionais, paisagens com oliveiras e suítes com vista para o oceano, proporcionando uma experiência imersiva da vida rural marroquina.
Os outros indicados nesta categoria foram: Zannier Sonop (Deserto da Namíbia, Namíbia), Tierra Patagonia Hotel & Spa (Parque Nacional Torres del Paine, Chile), Longitude 131 (Yulara, Austrália) e Post Ranch Inn (Big Sur, EUA).
O Prêmio Michelin Opening of the Year, com apoio do United Overseas Bank (UOB), reconhece hotéis recém-inaugurados que causam um impacto excepcional no cenário da hospitalidade em seu primeiro ano. O vencedor deste ano é o The Burman Hotel, em Tallinn, Estônia.
Inaugurado em 2025 na Cidade Velha de Tallinn, este elegante hotel boutique oferece 17 quartos cuidadosamente projetados, com materiais únicos, colchões feitos à mão e produtos de banho de luxo da marca Amouage. Conectado ao Bombay Club, os hóspedes desfrutam de alta gastronomia, spa e entretenimento, criando uma experiência sofisticada, íntima e vibrante.
Os outros indicados foram: Aman Nai Lert Bangkok (Tailândia), Collegio alla Querce, Auberge Resorts Collection (Florença, Itália), Le Mouflon D'Or (Córsega, França) e Cheval Blanc Seychelles (Takamaka, Seychelles).
