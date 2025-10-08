Cães ideais para quem faz home office: 5 raças tranquilas e independentes

Nem todo cão se sente confortável passando horas sozinho, mas algumas raças combinam independência, temperamento calmo e sociabilidade, tornando-se ótimas companhias para quem passa grande parte do dia trabalhando em casa.

É fato que ter um cão em casa pode tornar a rotina de home office mais prazerosa, mas é essencial escolher a raça adequada e estruturar a casa para que o animal se sinta confortável e estimulado.

Antes de decidir a raça, é importante avaliar alguns pontos fundamentais: