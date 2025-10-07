Ter dois gatos é melhor do que um? O que considerar antes de adoção dupla

Para quem ama felinos, a ideia de adotar dois gatos de uma vez costuma parecer irresistível. E, de fato, quando a decisão é bem planejada, a companhia entre eles traz muitos benefícios.

Gatos que crescem juntos tendem a brincar mais, gastar energia durante o dia e desenvolver comportamentos naturais da espécie, como a caça simulada e a troca de cuidados. Para o tutor, isso significa animais mais ativos, equilibrados e menos propensos ao tédio — um dos principais gatilhos para problemas comportamentais, como arranhar móveis ou miar excessivamente.

Quando os dois são filhotes da mesma ninhada ou foram socializados desde cedo, a adaptação costuma ser ainda mais tranquila. Eles aprendem a interagir, a dividir espaços e a se comunicar de forma saudável, o que facilita a convivência.