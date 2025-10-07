Poço 'sem fundo' com água azul e lenda intrigam visitantes de caverna em GO

A profundidade conhecida chega a 90 metros: 30 metros de paredão seco até a água e outros 60 submersos. Em mergulho técnico, uma equipe alcançou esse limite e encontrou um conduto lateral ainda inexplorado. Esse túnel reforça a fama de "sem fundo", alimentada há décadas por histórias locais.

Lenda de desaparecimento

Já o nome do poço vem de uma lenda repetida de geração em geração.

Conta-se que um vaqueiro sumiu na região e sua camisa foi encontrada presa em um galho perto do poço. Por isso o lugar ficou conhecido como Poço da Camisa, disse o espeleólogo e espeleofotógrafo Alexandre Lobo, que fez parte da equipe que explorou o local até 60 metros de profundidade.

A história aparece em múltiplas versões. Há quem diga que o vaqueiro teria sido devorado por uma onça, outros relatam que ele caiu do cavalo, e há também narrativas de assassinato. Em todas, a imagem final é a mesma: a camisa presa no galho. Para Lobo, mito e ciência caminham juntos: