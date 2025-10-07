Praia no Guarujá ganha 16º prêmio e é a mais certificada da América do Sul

País tem 11 novos locais reconhecidos. Nossa costa teve melhor performance neste ano, já que em 2024 apenas 38 praias e 11 marinas haviam recebido a distinção. O Brasil, porém, ainda está muito atrás de outros países: a Espanha, por exemplo, tem 749 no total — 642 para praias, 101 para marinas e seis para barcos turísticos.

Santa Catarina se destaca. O estado lidera com 31 locais certificados, seguido pelo Rio de Janeiro e São Paulo. São Francisco do Sul e Bombinhas são os únicos municípios com cinco praias aprovadas cada. Entre as novidades estão José Gonçalves (Búzios), Foguete (Cabo Frio) e Vermelha (Penha).

Praia do Tombo, em Guarujá (SP) Imagem: Mateus Araújo/UOL

Ministério do Turismo comemorou o resultado. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o reconhecimento reforça o papel do Brasil na agenda verde. "Ampliar o número de locais premiados com o selo Bandeira Azul reforça a retomada do comprometimento do Brasil com a agenda ambiental e o protagonismo do nosso país no cenário internacional", afirmou em nota publicada pela pasta.

A certificação é resultado de um esforço coletivo. Segundo Leana Bernardi, coordenadora nacional do programa, o selo é fruto da união entre diferentes setores. "Cada Bandeira Azul hasteada representa o empenho de profissionais, governos, empresas e comunidades comprometidos com o meio ambiente. É a prova de que diferentes setores podem se unir em prol de um futuro mais sustentável", destacou.