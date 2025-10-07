Praia no Guarujá ganha 16º prêmio e é a mais certificada da América do Sul

O Brasil terá, na temporada 2025/2026, 60 praias e marinas com o selo Bandeira Azul, reconhecimento internacional de qualidade ambiental e gestão sustentável. O país segue líder na América do Sul em número de locais premiados.
Praia do Guarujá é a mais certificada da América do Sul. A Praia do Tombo, no litoral sul de São Paulo, recebe a Bandeira Azul há 16 premiações consecutivas. A cidade, inclusive, foi escolhida para a cerimônia de entrega das bandeiras de 2025. O evento ocorre no dia 31 de outubro com representantes do governo federal, estados e entidades ambientais.
Selo é um reconhecimento internacional. O júri da Foundation for Environmental Education (FEE), sediado na Dinamarca, aprovou 50 praias e 10 marinas brasileiras. A bandeira atesta a qualidade da água, segurança, infraestrutura e ações de educação ambiental.
País tem 11 novos locais reconhecidos. Nossa costa teve melhor performance neste ano, já que em 2024 apenas 38 praias e 11 marinas haviam recebido a distinção. O Brasil, porém, ainda está muito atrás de outros países: a Espanha, por exemplo, tem 749 no total — 642 para praias, 101 para marinas e seis para barcos turísticos.
Santa Catarina se destaca. O estado lidera com 31 locais certificados, seguido pelo Rio de Janeiro e São Paulo. São Francisco do Sul e Bombinhas são os únicos municípios com cinco praias aprovadas cada. Entre as novidades estão José Gonçalves (Búzios), Foguete (Cabo Frio) e Vermelha (Penha).
Ministério do Turismo comemorou o resultado. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o reconhecimento reforça o papel do Brasil na agenda verde. "Ampliar o número de locais premiados com o selo Bandeira Azul reforça a retomada do comprometimento do Brasil com a agenda ambiental e o protagonismo do nosso país no cenário internacional", afirmou em nota publicada pela pasta.
A certificação é resultado de um esforço coletivo. Segundo Leana Bernardi, coordenadora nacional do programa, o selo é fruto da união entre diferentes setores. "Cada Bandeira Azul hasteada representa o empenho de profissionais, governos, empresas e comunidades comprometidos com o meio ambiente. É a prova de que diferentes setores podem se unir em prol de um futuro mais sustentável", destacou.
O Brasil tem mostrado ao mundo que o turismo sustentável não é uma utopia, mas uma realidade possível e necessária. Leana Bernardi
O selo tem 38 critérios. Ele avalia limpeza, preservação da fauna e flora, acessibilidade, gestão ambiental e educação sustentável. As prefeituras têm até dois anos para adequar os locais às exigências do programa, que também requer monitoramento constante da água e acesso gratuito e inclusivo aos visitantes.
Locais premiados com Bandeira Azul no Brasil em 2025
Praias
- Praia do Patacho, Porto de Pedras - AL
- Praia do Paraíso - Guarajuba, Camaçari - BA
- Praia da Espera - Itacimirim, Camaçari - BA
- Praia da Viração - Ilhas dos Frades, Salvador - BA
- Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe - Ilha dos Frades, Salvador - BA
- Praia Azeda-Azedinha, Armação dos Búzios - RJ
- Praia do Forno, Armação dos Búzios - RJ
- Praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios - RJ
- Praia de Tucuns, Armação dos Búzios - RJ
- Praia Lagunar Caiçara - Arraial do Cabo - RJ
- Praia do Foguete, Cabo Frio - RJ (Trecho em frente a Lagoa das Garças)
- Praia do Peró, Cabo Frio - RJ
- Praia do Pontal do Peró, Cabo Frio - RJ
- Praia da Cidade Nova, Iguaba Grande - RJ
- Praia de Ubás, Iguaba Grande - RJ
- Praia do Sossego, Niterói - RJ
- Prainha, Rio de Janeiro - RJ
- Praia de Grumari, Rio de Janeiro - RJ (Trecho central)
- Praia da Reserva, Rio de Janeiro - RJ (Trecho Parque Natural Municipal Nelson Mandela)
- Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia - RJ
- Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema - RJ
- Praia do Canto da Vila, Saquarema - RJ
- Prainha, Saquarema - RJ
- Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú - SC
- Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú - SC
- Praia de Taquaras, Balneário Camboriú - SC
- Praia Central, Balneário Piçarras - SC
- Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras - SC
- Praia de Piçarras, Balneário Piçarras - SC
- Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras - SC
- Praia da Conceição, Bombinhas - SC
- Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas - SC
- Praia da Tainha, Bombinhas - SC
- Praia de Mariscal, Bombinhas - SC
- Prainha de Mariscal, Bombinhas - SC
- Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis - SC
- Praia das Cordas, Governador Celso Ramos - SC
- Praia Grande, Governador Celso Ramos - SC
- Prainha de Itá, Itá - SC
- Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí - SC
- Praia da Bacia da Vovó, Penha - SC
- Praia da Saudade, Penha - SC
- Praia Grande, Penha - SC
- Praia Vermelha, Penha - SC
- Praia do Ervino, São Francisco do Sul - SC
- Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul - SC
- Praia do Forte, São Francisco do Sul - SC
- Praia Grande, São Francisco do Sul - SC
- Prainha - Praia da Saudade, São Francisco do Sul - SC
- Praia do Tombo, Guarujá - SP
Marinas
- Yacht Clube da Bahia, Salvador - BA
- Marina Costabella, Angra dos Reis - RJ
- Tedesco Marina, Balneário Camboriú - SC
- Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis - SC
- Marina Conceição, Florianópolis - SC
- Marina Itajaí, Itajaí - SC
- Marina Villa Real, São Francisco do Sul - SC
- Iate Clube de Santos, Guarujá - SP
- Voga Marine, Ubatuba - SP
- Marina Kauai, Ubatuba - SP
