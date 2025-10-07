NossaUOL
Praia no Guarujá ganha 16º prêmio e é a mais certificada da América do Sul

De Nossa, em São Paulo
Praia do Tombo, no Guarujá
Praia do Tombo, no Guarujá Imagem: Mateus Araújo/UOL

O Brasil terá, na temporada 2025/2026, 60 praias e marinas com o selo Bandeira Azul, reconhecimento internacional de qualidade ambiental e gestão sustentável. O país segue líder na América do Sul em número de locais premiados.

O que aconteceu

Praia do Guarujá é a mais certificada da América do Sul. A Praia do Tombo, no litoral sul de São Paulo, recebe a Bandeira Azul há 16 premiações consecutivas. A cidade, inclusive, foi escolhida para a cerimônia de entrega das bandeiras de 2025. O evento ocorre no dia 31 de outubro com representantes do governo federal, estados e entidades ambientais.

Selo é um reconhecimento internacional. O júri da Foundation for Environmental Education (FEE), sediado na Dinamarca, aprovou 50 praias e 10 marinas brasileiras. A bandeira atesta a qualidade da água, segurança, infraestrutura e ações de educação ambiental.

País tem 11 novos locais reconhecidos. Nossa costa teve melhor performance neste ano, já que em 2024 apenas 38 praias e 11 marinas haviam recebido a distinção. O Brasil, porém, ainda está muito atrás de outros países: a Espanha, por exemplo, tem 749 no total — 642 para praias, 101 para marinas e seis para barcos turísticos.

Santa Catarina se destaca. O estado lidera com 31 locais certificados, seguido pelo Rio de Janeiro e São Paulo. São Francisco do Sul e Bombinhas são os únicos municípios com cinco praias aprovadas cada. Entre as novidades estão José Gonçalves (Búzios), Foguete (Cabo Frio) e Vermelha (Penha).

Praia do Tombo, em Guarujá (SP)
Praia do Tombo, em Guarujá (SP) Imagem: Mateus Araújo/UOL

Ministério do Turismo comemorou o resultado. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o reconhecimento reforça o papel do Brasil na agenda verde. "Ampliar o número de locais premiados com o selo Bandeira Azul reforça a retomada do comprometimento do Brasil com a agenda ambiental e o protagonismo do nosso país no cenário internacional", afirmou em nota publicada pela pasta.

A certificação é resultado de um esforço coletivo. Segundo Leana Bernardi, coordenadora nacional do programa, o selo é fruto da união entre diferentes setores. "Cada Bandeira Azul hasteada representa o empenho de profissionais, governos, empresas e comunidades comprometidos com o meio ambiente. É a prova de que diferentes setores podem se unir em prol de um futuro mais sustentável", destacou.

O Brasil tem mostrado ao mundo que o turismo sustentável não é uma utopia, mas uma realidade possível e necessária. Leana Bernardi

O selo tem 38 critérios. Ele avalia limpeza, preservação da fauna e flora, acessibilidade, gestão ambiental e educação sustentável. As prefeituras têm até dois anos para adequar os locais às exigências do programa, que também requer monitoramento constante da água e acesso gratuito e inclusivo aos visitantes.

Locais premiados com Bandeira Azul no Brasil em 2025

Praias

  1. Praia do Patacho, Porto de Pedras - AL
  2. Praia do Paraíso - Guarajuba, Camaçari - BA
  3. Praia da Espera - Itacimirim, Camaçari - BA
  4. Praia da Viração - Ilhas dos Frades, Salvador - BA
  5. Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe - Ilha dos Frades, Salvador - BA
  6. Praia Azeda-Azedinha, Armação dos Búzios - RJ
  7. Praia do Forno, Armação dos Búzios - RJ
  8. Praia de José Gonçalves, Armação dos Búzios - RJ
  9. Praia de Tucuns, Armação dos Búzios - RJ
  10. Praia Lagunar Caiçara - Arraial do Cabo - RJ
  11. Praia do Foguete, Cabo Frio - RJ (Trecho em frente a Lagoa das Garças)
  12. Praia do Peró, Cabo Frio - RJ
  13. Praia do Pontal do Peró, Cabo Frio - RJ
  14. Praia da Cidade Nova, Iguaba Grande - RJ
  15. Praia de Ubás, Iguaba Grande - RJ
  16. Praia do Sossego, Niterói - RJ
  17. Prainha, Rio de Janeiro - RJ
  18. Praia de Grumari, Rio de Janeiro - RJ (Trecho central)
  19. Praia da Reserva, Rio de Janeiro - RJ (Trecho Parque Natural Municipal Nelson Mandela)
  20. Praia das Pedras de Sapiatiba, São Pedro da Aldeia - RJ
  21. Praia das Pedras de Itaúna, Saquarema - RJ
  22. Praia do Canto da Vila, Saquarema - RJ
  23. Prainha, Saquarema - RJ
  24. Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú - SC
  25. Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú - SC
  26. Praia de Taquaras, Balneário Camboriú - SC
  27. Praia Central, Balneário Piçarras - SC
  28. Praia da Barra do Rio Piçarras, Balneário Piçarras - SC
  29. Praia de Piçarras, Balneário Piçarras - SC
  30. Praia da Ponta do Jacques, Balneário Piçarras - SC
  31. Praia da Conceição, Bombinhas - SC
  32. Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas - SC
  33. Praia da Tainha, Bombinhas - SC
  34. Praia de Mariscal, Bombinhas - SC
  35. Prainha de Mariscal, Bombinhas - SC
  36. Praia da Lagoa do Peri, Florianópolis - SC
  37. Praia das Cordas, Governador Celso Ramos - SC
  38. Praia Grande, Governador Celso Ramos - SC
  39. Prainha de Itá, Itá - SC
  40. Praia dos Molhes do Atalaia, Itajaí - SC
  41. Praia da Bacia da Vovó, Penha - SC
  42. Praia da Saudade, Penha - SC
  43. Praia Grande, Penha - SC
  44. Praia Vermelha, Penha - SC
  45. Praia do Ervino, São Francisco do Sul - SC
  46. Praia de Ubatuba, São Francisco do Sul - SC
  47. Praia do Forte, São Francisco do Sul - SC
  48. Praia Grande, São Francisco do Sul - SC
  49. Prainha - Praia da Saudade, São Francisco do Sul - SC
  50. Praia do Tombo, Guarujá - SP

Marinas

  1. Yacht Clube da Bahia, Salvador - BA
  2. Marina Costabella, Angra dos Reis - RJ
  3. Tedesco Marina, Balneário Camboriú - SC
  4. Iate Clube de Santa Catarina, Florianópolis - SC
  5. Marina Conceição, Florianópolis - SC
  6. Marina Itajaí, Itajaí - SC
  7. Marina Villa Real, São Francisco do Sul - SC
  8. Iate Clube de Santos, Guarujá - SP
  9. Voga Marine, Ubatuba - SP
  10. Marina Kauai, Ubatuba - SP

