Por que cães surtam de alegria ao reencontrarem seus donos? Veja 4 motivos

A alegria dos cachorros ao ver seus donos é mais do que instinto: é resultado de uma articulação entre memória sensorial, química cerebral e vínculo construído ao longo do tempo.

Afinal, quando um cão te reconhece, ele usa cheiro, som, visão e afeto, ativando circuitos de recompensa no cérebro e desencadeando oxitocina. Por isso, reencontrar o tutor é um momento tão poderoso.

A seguir, entenda o que está por trás de tanta alegria.