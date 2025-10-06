Por que cães surtam de alegria ao reencontrarem seus donos? Veja 4 motivos

A alegria dos cachorros ao ver seus donos é mais do que instinto: é resultado de uma articulação entre memória sensorial, química cerebral e vínculo construído ao longo do tempo.
Afinal, quando um cão te reconhece, ele usa cheiro, som, visão e afeto, ativando circuitos de recompensa no cérebro e desencadeando oxitocina. Por isso, reencontrar o tutor é um momento tão poderoso.
A seguir, entenda o que está por trás de tanta alegria.
1. O olfato que abre portais na memória
O primeiro sentido que entra em ação no reencontro é o olfato. Os cachorros têm um sistema olfativo extremamente apurado, capaz de detectar cheiros em níveis muito acima dos humanos. Esse sentido desempenha papel fundamental na identificação de donos.
Em um estudo com fMRI, cães foram expostos a diferentes odores — inclusive humanos familiares — e mostrou-se que o cheiro de pessoa conhecida ativa regiões cerebrais ligadas à recompensa.
Outra investigação apontou que os cães podem desenvolver expectativas específicas com base no olfato, procurando pelos donos a partir do rastro olfativo deixado por eles.
2. Memórias associativas e reconhecimento
Embora os cães não tenham a mesma memória episódica refinada como os humanos, eles são muito bons em formar associações fortes entre estímulos sensoriais e emoções. Vozes, gestos, cheiro, barulho de coleira ou o som de passos — tudo isso pode ser vinculado ao sentimento de reencontro e segurança.
Em um estudo, cães separados por alguns dias ainda demonstravam reação de familiaridade ao rever uma pessoa conhecida, mesmo que o reconhecimento não fosse instantâneo.
3. O papel da oxitocina no vínculo humano-cão
A oxitocina — muitas vezes chamada de "hormônio do afeto" — é peça-chave nesse processo. Em pesquisas com cães e humanos, interações afetivas resultaram em elevação nos níveis de oxitocina em ambos os parceiros.
Um experimento mostrou que, quando cães e humanos mantêm um olhar mútuo, ocorre um ciclo de liberação de oxitocina: o olhar do cão eleva a oxitocina no humano, que por sua vez estimula esse hormônio no cão, fortalecendo o vínculo emocional. Esse mecanismo foi observado entre cães domésticos e seus donos, e não acontece da mesma forma com lobos domesticados.
Além disso, um estudo recente sugeriu que cães liberam lágrimas emocionais ao reencontrarem seus donos, e que essa secreção pode estar mediada pela oxitocina.
4. Cortisol, calmaria e alegria
O reencontro também modula o cortisol — conhecido como hormônio do estresse. Estudos apontam que, durante o retorno dos donos, os níveis de cortisol nos cães tendem a diminuir, se houver contato físico, verbal e comportamental adequado.
