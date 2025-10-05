Hotel nas Cataratas do Iguaçu é eleito um dos mais surpreendentes do mundo

O hotel brasileiro atendeu aos quesitos, justificou a revista, por ser o único dentro do Parque Nacional do Iguaçu —oferecendo acesso exclusivo dos seus hóspedes às maiores quedas d'água do mundo.

A publicação ainda elogiou outras experiências do estabelecimento, como o Macuco Safari (um passeio de jipe pela floresta tropical), incursões de lancha pelo rio e um tour guiado noturno para admirar o raro arco-íris lunar.

Como é o Hotel das Cataratas?

Inaugurado em 1958, o Hotel das Cataratas tem arquitetura e decoração inspirada no estilo colonial português, com um forte ar vintage, mas tons e detalhes mais discretos — resultados das amplas reformas conduzidas pelo grupo Belmond (que o administra desde 2007) que recriaram 184 acomodações e espaços de uso comum, como piscinas, restaurantes, jardins e a abertura de um novo spa.

Tecidos artesanais e quadros que retratam as paisagens naturais brasileiras decoram cada espaço.