Hotel nas Cataratas do Iguaçu é eleito um dos mais surpreendentes do mundo

O Hotel das Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu, foi considerado um dos 20 mais surpreendentes do mundo pela revista americana Forbes, que o incluiu na lista "Edge" da edição de 2025 do seu guia de viagens no último mês.
A lista Edge é baseada em quatro quesitos: hotéis devem ser "extraordinários" por dar acesso a destinos remotos e fascinantes; ousados na sua proposta ao oferecer atividades de aventura e experiências únicas aos hóspedes; aderir a políticas de conservação ambiental e entregar um serviço de excelência.
O hotel brasileiro atendeu aos quesitos, justificou a revista, por ser o único dentro do Parque Nacional do Iguaçu —oferecendo acesso exclusivo dos seus hóspedes às maiores quedas d'água do mundo.
A publicação ainda elogiou outras experiências do estabelecimento, como o Macuco Safari (um passeio de jipe pela floresta tropical), incursões de lancha pelo rio e um tour guiado noturno para admirar o raro arco-íris lunar.
Como é o Hotel das Cataratas?
Inaugurado em 1958, o Hotel das Cataratas tem arquitetura e decoração inspirada no estilo colonial português, com um forte ar vintage, mas tons e detalhes mais discretos — resultados das amplas reformas conduzidas pelo grupo Belmond (que o administra desde 2007) que recriaram 184 acomodações e espaços de uso comum, como piscinas, restaurantes, jardins e a abertura de um novo spa.
Tecidos artesanais e quadros que retratam as paisagens naturais brasileiras decoram cada espaço.
Há uma variedade de acomodações divididas em 12 categorias: de quartos de 15 a 20 m² com banheiro particular, a suítes juniores que contam com uma antessala que pode servir de pequeno escritório ao visitante.
Já as versões mais robustas das suítes — a mais luxuosa delas é a Suíte das Cataratas — podem chegar até 65 m². Este pequeno apartamento pode contar com até três quartos, banheiro, uma sala de jantar e ampla sala de estar.
O prédio ainda oferece quatro balcões com vistas panorâmicas das cataratas e uma série de outras experiências contratadas a parte como spa, degustações de vinhos e cachaças locais, passeio de helicóptero sobre as quedas d'água, safari, visita ao parque de pássaros dentro do Santuário Nacional do Iguaçu, entre outros percursos diurnos e noturnos.
Outro destaque são os dois restaurantes: com um clima mais informal e à beira da piscina, o Ipê possui cardápio inspirado em pratos tradicionais brasileiros, buffet internacional, feijoada aos sábados, churrasco gaúcho, frutos do mar e sobremesas, e também uma seleção de pratos vegetarianos.
Já o restaurante Y (lê-se "i"), comandado pelo premiado chef Luiz Filipe Souza exibe menu pensado a partir de ingredientes típicos como a mandioca, o cupuaçu e o açaí, dos drinques aos pratos, passando por snacks, pães, entradas e sobremesas em menu-degustação ou à escolha do que mais lhe apetecer.
Além das comodidades oferecidas pelo hotel, as opções de lazer se estendem para fora dos limites do estabelecimento, como ressaltou a Forbes, com visitas ao Parque das Aves, e sobrevoo de helicóptero. Reservas e orçamentos podem ser feitos no site.
Os outros 19 hotéis entre mais surpreendentes do mundo
NIHI Sumba, Indonésia
O hotel isolado na ilha indonésia de Sumba tem 28 cavalos nativo, os pônei de Sândalo, correndo livres pela praia particular duas vezes ao dia. É possível cavalgar ali sem sela, fazer terapias, ioga ou nadar (sempre com os animais) no Oceano Índico.
Solio Lodge, Quênia
O único hotel da Reserva de Caça Solio próxima ao "pé" do Monte Quênia oferece a chance de ver de perto mais de 200 rinocerontes ameaçados de extinção, brancos ou negros. É possível fazer safáris pela manhã, jantar na mata à noite, admirar a vista a cavalo, praticar mountain bike ou explorar a área no helicóptero particular do hotel.
One&Only Gorilla's Nest, Ruanda
O hotel boutique de apenas 21 acomodações suspensas às margens do Parque Nacional dos Vulcões serve de base para trilhas em que se encontra gorilas. Cinco-estrelas, a propriedade oferece toda a comodidade para os hóspedes aventureiros, de mochilas e chapéus a almoço embalado, chinelinhos e limpeza das botas e roupas dos passeios.
Giraffe Manor, Nairóbi, Quênia
Ex-chalé de caça dos anos 1930, este hotel boutique não exige que o hóspede parta em expedições: como santuário de reprodução de girafas, os animais já estão por ali para conhecer os visitantes —colocando a cabeça nas janelas dos quartos para pedir um petisco. Também é possível tomar café da manhã com elas.
Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, Red Sea, Arábia Saudita
Misto de cultura saudita com ares futuristas, o Nujuma é composto por uma série de vilas flutuantes movidas a energia solar. Hóspedes se divertem com caiaque, vela ou windsurfing, além de explorações dos coloridos recifes de corais —há mais de 165 espécies marinhas nativas do Mar Vermelho ali, como tartarugas e golfinhos.
The Brando, Tetiaroa, Polinésia Francesa
Situado em uma propriedade comprada pelo ator Marlon Brando nos anos 60, o resort cinco estrelas com apenas 35 acomodações em uma ilha particular oferece luxo à beira de águas cristalinas onde é possível praticar mergulho, canoagem, stand-up paddle, além de observar baleias e encarar expedições para conhecer arraias, corais e pepinos-do-mar.
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve, Krabi, Tailândia
Rodeado por falésias calcárias, florestas tropicais e o mar de Andamão, o hotel de 54 quartos recluso combina a cultura tailandesa com elementos de modernidade. É possível curtir as paisagens naturais durante a ioga matinal, passear de lancha ou mergulha para conhecer os corais ou encarar passeios de barco até o Parque Nacional Than Bok Khorani.
Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island, Austrália
Esta ilha australiana é considerada um paraíso de vida natural preservada, onde é possível conhecer cangurus, coalas e equidnas, além de admirar lindas paisagens dos penhascos. Safáris ou passeios guiados do Parque Nacional Flinders Chase também estão na programação do hotel.
Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Bali, Indonésia
No coração espiritual de Bali, Ubud, este hotel cinco estrelas conecta os turistas à cultura local. É possível participar da mebayuh, uma benção com água purificadora, no templo do hotel ou usar trajes nativos para preparar e realizar a oferenda balinesa canang, com flores e folhas de coco.
Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, Urubamba, Peru
O Tambo del Inka oferece uma comodidade única no Vale Sagrado para chegar a Machu Picchu: ele tem a sua própria estação de trem, da qual o trajeto costuma ser mais tranquilo para os visitantes, que podem petiscar ainda nos trilhos ou observar a beleza local de seu observatório panorâmico. Toda a experiência andina é centrada no conforto e cultura local, com instrumentos tradicionais embalando as refeições do restaurante Hawa.
Fogo Island Inn, Newfoundland, Canadá
Praticamente "pendurado" sobre o Atlântico, a Fogo Island Inn homenageia as cabanas de pescadores da região de Newfoundland e inclui em sua programação atividades imersivas na comunidade local, como a colheita de frutos silvestres. Toda a decoração de seus 29 quartos é feita por artesão locais, contribuindo para o aconchego.
Turneffe Island Resort, Belize
Este resort remoto fica a 1h30 de barco do Great Blue Hole, ponto da Barreira de Corais de Belize, um local considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) por suas belezas e biodiversidade. Mergulhadores conseguem explorar cavernas que são maravilhas geológicas, enquanto o hotel ainda ensina a praticar a pesca recreativa, em que os animais são devolvidos ao mar.
Argos in Cappadocia, Turquia
Praticamente esculpido nos terrenos da Capadócia, este antigo mosteiro de 1.000 anos e seu vilarejo adjascente se tornaram um hotel boutique único, com 71 quartos construídos em pedra vulcânica antiga, com mobiliário artesanal local e antiguidades turcas em sua decoração. Hóspedes podem curtir piscinas cobertas, lareiras, uma piscina na caverna que se tornou spa e vista para o Monte Erciyes e o Vale dos Pombos.
Four Seasons Explorer, Palau
Este catamarã de 11 cabines com centro de mergulho foi construído para exploradores e mergulhadores que gostam de participar de excursões simplificadas. Com ele, é possível nadar entre 1.400 espécies de peixes e 500 espécies de corais, guiado por experts e um time de paparazzi particular que fotografa estes momentos no arquipélago da Oceania.
Silver Origin
O navio Silver Origin é um destino em si mesmo, embora leve seus hóspedes para conhecer as Ilhas Galápagos, no Equador, paraíso que inspirou o biólogo Charles Darwin em seu livro "A Origem das Espécies". Sua estrutura foi pensada para pairar sobre corais sem jogar a âncora e não perturbar o meio ambiente, mas também oferecer muito luxo aos seus 100 passageiros nas suítes que incluem serviço de mordomo particular.
Ponant Le Commandant Charcot
Primeira embarcação no mundo concebida para exploração polar, o navio Le Commandant Charot acomoda 245 passageiros em expedições árticas e antárticas, em que é possível mergulhar em águas gélidas, passear em trenós puxados por cães ou em caiaques entre icebergs. Quem volta ao navio pode se aquecer na sauna, admirar o mar da piscina aquecida ou jantar no único restaurante flutuante do chef Alain Ducasse.
Wickaninnish Inn, Vancouver Island, Canadá
Nesta ilha canadense, à beira da floresta de reserva do Pacific Rim National Park, o quatro estrelas Room + Wild permite que hóspedes curtam passeios para observar baleias e ursos, além das belezas da paisagem durante as temporadas de tempestades.
Cloud Camp, Colorado Springs, EUA
Hóspedes do Cloud Camp flutuam a 2.800 m na Pike National Forest, o que dá a chance de admirar paisagens de tirar o fôlego e explorar trilhas da região.
Com apenas 15 quartos, o chalé de madeira e rochas oferece uma típica experiência das montanhas do Colorado, com trilhas, arco-e-flecha, jacuzzi ao ar livre e até a chance de provar s'mores (os lanchinhos de biscoito, chocolate e marshmallow) à beira da fogueira.
