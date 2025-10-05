Evite segurar gatos pelo cangote: veja os riscos físicos e emocionais

Durante muito tempo, se acreditou que segurar um gato pelo cangote era um gesto inofensivo — afinal, é assim que as gatas carregam seus filhotes. A prática, porém, se mostra prejudicial e ultrapassada quando aplicada em animais adultos.

O peso do corpo em uma área sensível

Ao levantar um gato pelo cangote, todo o peso do corpo é sustentado por uma pequena porção de pele. Isso gera desconforto, pode causar microlesões nos tecidos e ainda desencadeia reações de medo.

Para os felinos, o gesto remete ao comportamento agressivo de outros gatos durante conflitos, quando mordem a região do pescoço para imobilizar o adversário. Ou seja, o animal não entende o ato como cuidado, mas como ataque.