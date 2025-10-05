Afinal, Carménère é bom? Vamos de Vinho fala sobre uva 'chilena'

A Carménère se tornou uma das uvas emblemáticas do Chile, mas apresenta desafios técnicos e divide opiniões, aponta Rodrigo Barradas no Videocast Vamos de Vinho, do Canal UOL.
Redescoberta no país após ser confundida com Merlot, a Carménère exige maturação e manejo precisos para evitar o gosto herbáceo marcante conferido por uma substância chamada pirazina. Barradas e Vinícius Mesquita discutem as nuances da variedade.
Diversos tipos de maturação da uva têm de coincidir pra que ele não tenha pirazina. E tem pouquíssimos lugares do Chile que se sabe, até hoje, que alcançam esse equilíbrio considerado perfeito.Rodrigo Barradas
No programa, os jornalistas citam duas opiniões de convidados de edições anteriores, o vice-presidente da ABS-SP, Arthur Azevedo, e o enólogo Marcelo Retamal. Para o primeiro, o controle da pirazina é fundamental. Já para o chileno, as pessoas devem entender que os aromas "verdes" como uma caraterística da variedade.
Mesquita relembra a história que fez a Carménère, uva originária de Bordeaux que estava praticamente esquecida, ser redescoberta no Chila. "As pessoas confundiam com Merlot, não dava certo, tratavam Carménère como Merlot e a coisa não funcionava direito, o gosto era estranho", diz Mesquita.
Barradas cita Peumo como região de excelência, berço do Carmín de Peumo, e ressalta: "É muito fácil errar a mão nela, é muito fácil errar a mão e aí realmente é um vinho que mistura de maneira meio desarmônica assim, uma carga de fruta com um negócio verdão, assim, não é fácil, não é fácil."
'Centro del Vino une história e experiência', diz Rodrigo Barradas
O tema principal do programa é o recém-inaugurado Centro del Vino da Concha y Toro, na região de Santiagp, que reúne tradição, museu e experiência sensorial.
O propósito todo do museu, eu acho, é juntar conhecimento de vinho com uma espécie de respeito pela cultura histórica patrimonial daquele lugar, a história do vinho chileno, até dos proprietários de terra, chilenos, assim, sabe? Uma coisa de resgate histórico.Rodrigo Barradas
'Brasil é vital para turismo da Concha y Toro', diz Barradas
Brasileiros são maioria entre os visitantes da Concha y Toro, o que evidencia a importância do Brasil para a vinícola, aponta Rodrigo Barradas.
Tem muita gente que visita e 60% dessas pessoas são brasileiras, 60 e poucos. Então o brasileiro realmente é muito importante ali.Rodrigo Barradas
'Centro del Vino é educativo e interativo', afirma Barradas
O Centro del Vino aposta em tecnologia e experiências sensoriais para envolver o visitante, destaca Rodrigo Barradas, mostrando o caráter lúdico e educativo do espaço.
Você entra numa sala que tem essa explicação geográfica das condições de vinho de vários dos vales chilenos, assim, então tu vê isso animado, é muito bacana.Rodrigo Barradas
'Degustação pode ser customizada', diz Barradas sobre Concha y Toro
A vinícola oferece diversos pacotes de degustação, com preços variados. Há desde experiências com vinhos acessíveis até rótulos premium, relata Rodrigo Barradas.
Assim, nessas visitas a Concheitouro, você pode customizar a sua experiência na hora de degustar vinhos. Tem umas outras customizações.Rodrigo Barradas
