Afinal, Carménère é bom? Vamos de Vinho fala sobre uva 'chilena'

No programa, os jornalistas citam duas opiniões de convidados de edições anteriores, o vice-presidente da ABS-SP, Arthur Azevedo, e o enólogo Marcelo Retamal. Para o primeiro, o controle da pirazina é fundamental. Já para o chileno, as pessoas devem entender que os aromas "verdes" como uma caraterística da variedade.

Mesquita relembra a história que fez a Carménère, uva originária de Bordeaux que estava praticamente esquecida, ser redescoberta no Chila. "As pessoas confundiam com Merlot, não dava certo, tratavam Carménère como Merlot e a coisa não funcionava direito, o gosto era estranho", diz Mesquita.

Barradas cita Peumo como região de excelência, berço do Carmín de Peumo, e ressalta: "É muito fácil errar a mão nela, é muito fácil errar a mão e aí realmente é um vinho que mistura de maneira meio desarmônica assim, uma carga de fruta com um negócio verdão, assim, não é fácil, não é fácil."

'Centro del Vino une história e experiência', diz Rodrigo Barradas

O tema principal do programa é o recém-inaugurado Centro del Vino da Concha y Toro, na região de Santiagp, que reúne tradição, museu e experiência sensorial.