Italiano de tudo o que é tipo: onde comer boas massas em SP

Bar de hotel é aquela instituição mundial. Esteja você em Berlim, Singapura ou Tóquio, haverá diversas opções de refúgios etílicos para relaxar no final do dia. São lugares naturalmente cosmopolitas, onde ouvimos várias línguas, vemos gente bem-vestida e, de maneira geral, atracamos num porto seguro de coquetéis clássicos bem executados.

O bar de hotel 2.0, porém, tem personalidade que transcende a coquetelaria tradicional. Dois desses lugares, cada um com seu estilo e com muita música, são opções bacanas para quem se hospeda em São Paulo ou quem quer fazer um programa regado a bons martinis e drinques autorais.

Sarau Bar, no Pulso Hotel, é um lugar cool, de luz baixa, bastante aconchegante, escondido num cantinho quase secreto do térreo. Os coquetéis são assinados por Gabriel Santana, do Santana Bar, com grande variedade de perfis. O som é chique: na noite da minha visita, rolava uma playlist com finesses do R&B moderno. Há noites com DJs e pequenos shows.

Bar Caju tem ares mais clássicos, está integrado ao lobby do hotel Marriott, em meio ao vai e vem de hóspedes. Sua coquetelaria também é inventiva, a cargo dos mixologistas Gustavo Rômulo (que passou por vários hotéis paulistanos) e Eduardo Tavares. A música é mais agitada, com programação ao vivo de blues, jazz e rock n' roll das antigas.

Imagem: Tales Hidequi

Sarau Bar

O Sarau homenageia artistas visuais brasileiros, e você pode começar no modo refrescante com Bandeirinhas (R$ 59), referência a Alfredo Volpi. É um drinque com grappa, cachaça, manteiga de garrafa, xarope de arroz, limão e borbulhante de cambuci. Na linha frutada, outra opção é Porto Atlântico (R$ 64), dedicado ao artista Betito, com vodca, xarope de acerola, clara de ovo e puxuri ralado para finalizar. 1935 (R$ 59) evoca Evandro Carlos Jardim e vai para quem gosta de tragos potentes. Mistura bourbon, vermute tinto, Cynar 70, maracujá e cumaru. Vai lá: R. Henrique Monteiro, 154, Pinheiros. Mais informações