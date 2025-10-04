Coleira de pescoço faz mal aos cães? Descubra riscos e alternativas seguras

As coleiras de pescoço são uma das opções mais comuns para passeios com cães, principalmente por serem práticas e fáceis de colocar. No entanto, nem sempre são a escolha mais segura, especialmente para cães que têm personalidade independente ou que costumam resistir aos puxões durante os passeios.

O problema está na pressão que a coleira exerce repetidamente sobre o pescoço. Esse esforço constante pode causar lesões na traqueia, na laringe e até na coluna cervical, comprometendo o bem-estar físico do animal.

Além disso, a força local pode aumentar a pressão intraocular, elevando o risco de glaucoma. Pets mais sensíveis podem apresentar tosses, engasgos ou dificuldades respiratórias, e, do ponto de vista comportamental, podem desenvolver estresse e ansiedade associados aos passeios.