Coleira de pescoço faz mal aos cães? Descubra riscos e alternativas seguras

As coleiras de pescoço são uma das opções mais comuns para passeios com cães, principalmente por serem práticas e fáceis de colocar. No entanto, nem sempre são a escolha mais segura, especialmente para cães que têm personalidade independente ou que costumam resistir aos puxões durante os passeios.
O problema está na pressão que a coleira exerce repetidamente sobre o pescoço. Esse esforço constante pode causar lesões na traqueia, na laringe e até na coluna cervical, comprometendo o bem-estar físico do animal.
Além disso, a força local pode aumentar a pressão intraocular, elevando o risco de glaucoma. Pets mais sensíveis podem apresentar tosses, engasgos ou dificuldades respiratórias, e, do ponto de vista comportamental, podem desenvolver estresse e ansiedade associados aos passeios.
Felizmente, existem alternativas que distribuem a força de forma mais equilibrada e protegem a saúde do cão:
Peitoral em H ou Y: distribui a pressão pelo peito e tronco, evitando sobrecarga no pescoço;
Peitoral antipuxão: ideal para cães que puxam a guia, ajuda no adestramento sem causar dor;
Guias com amortecimento: absorvem impactos de movimentos bruscos, proporcionando passeios mais confortáveis.
Escolher o equipamento correto não só protege a saúde do animal, como também melhora a experiência do passeio.
Com o peitoral adequado, o tutor tem maior controle, e o pet passa a associar os momentos de passeio a experiências positivas, sem risco de lesões ou desconforto.
