Apesar da guerra, deseja férias na Rússia? Perrengues são viagem no tempo

"Tal situação gera uma série de inconvenientes", diz Ianhez. "O viajante não conseguirá pagar pela reserva de hotéis online, ou mesmo adquirir passagens internas de trem ou de avião."

Além de ter que levar o dinheiro em espécie (dólar ou euro), é preciso calcular bem, pois não será possível fazer saques nem transferências. A experiência acaba sendo uma viagem no tempo, brinca o guia de turismo:

É como viajar aos anos 1990, mas sem a antiquada conveniência dos traveller's checks. Os mais jovens nem devem nem saber do que se trata, mas esse meio de pagamento servia justamente para transportar somas de dinheiro com segurança durante as viagens, em uma época em que cartões de crédito internacionais eram incomuns.

Ele conta que de uns tempos para cá outro problema cresceu. Comprar um chip de celular virou um pesadelo burocrático que dura pelo menos cinco dias e pode exigir até a tradução do passaporte.

Ianhez diz que já presenciou alguns perrengues vividos por turistas desavisados. "Qual não foi minha surpresa, ao receber em Moscou um grupo de brasileiros, ao descobrir que um dos viajantes havia trazido um total de apenas R$ 200 para uma viagem de duas semanas?"

Somente a solidariedade dos companheiros de viagem pôde salvá-lo. Emprestaram dinheiro vivo ao turista perdido, que devolveu por meio de transferências por PIX nas contas brasileiras.