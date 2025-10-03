NossaUOL
Assine UOL
Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes

Quais os melhores bares de São Paulo? Conheça os finalistas do Prêmio Nossa

Gabrielli Menezes
Colaboração para Nossa
Drinque do Exímia, um dos finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes em 2025
Drinque do Exímia, um dos finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes em 2025 Imagem: Juliana Primon

É nos bares que os paulistanos afogam mágoas, comemoram conquistas ou, simplesmente, aproveitam a delícia de viver numa cidade cheia de boas opções etílicas. Para celebrar a riqueza gastronômica e boêmia de São Paulo, o Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes realiza a sua segunda edição.

O prêmio elege os melhores endereços na opinião do público — a segunda fase de votação terminou na dia 2 de agosto — e de especialistas. Para isso, reunimos um time de 60 profissionais, entre críticos, jornalistas, culinaristas e influenciadores, para apontar quais estabelecimentos devem levar o título.

Como funciona a votação?

Cada um dos 30 jurados de Bares monta o seu ranking dos três melhores da categoria. Cada colocação corresponde a uma pontuação. No final, os estabelecimentos são ordenados no pódio de acordo com a somatória de pontos. Os votos são mantidos em sigilo.

Quando será a premiação?

Os campeões dos sete prêmios — Melhor Bartender, Melhor Bar, Melhor Bar de Vinho, Melhor Bar de Drinques, Melhor Boteco, Melhor Bar com Música e Melhor Bar para Petiscar — serão revelados juntos, em 20 de outubro.

Quais bares estão concorrendo?

Abaixo, confira os finalistas por categoria, elencados em ordem alfabética:

Melhor Boteco

  • Bagaceira
  • Bar do Luiz Fernandes
  • Moela
Continua após a publicidade

Melhor Bar de Drinques

  • Caledonia Whisky & Co.
  • Tan Tan
  • The Liquor Store

Melhor Bar de Vinho

  • Bardega
  • Plou
  • Sede261

Melhor Bar para Petiscar

  • Astor
  • Bar do Luiz Fernandes
  • Moela
Continua após a publicidade

Melhor Bar com Música

  • Caracol
  • Domo Bar
  • Matiz

Melhor Bar de São Paulo

  • Caledonia Whisky & Co.
  • Exímia
  • Tan Tan

Melhor Bartender

  • Caio Carvalhaes (Kotori, Tan Tan, The Liquor Store)
  • Gabriel Santana (Santana Bar)
  • Steph Marinkovic (Fifty Fifty Cocktail Bar)
Continua após a publicidade

Quem são os jurados?

Ana Mosquera (Prazeres da Mesa), Andrea Schwarz (@gastrodeias), Bruna e Felipe (experimente.sp), Daniel Salles (jornalista especializado), Daniel Sozzo (@danielsozzo), Fabio Wright (Taste and Fly), Fernanda Meneguetti (Paladar), Gilberto Amendola (colunista do Paladar), Gilson Garrett Jr. (jornalista especializado), Giulianna Iodice (Versatille), Isabelle Moreira Lima (Gama Revista), Juliana Simon (UOL), Kaverilson (@kaverilson), Laura Miranda (@lauraomiranda), Leandro Santos (@mussumalive), Lorena Martins (O Tempo), Marcel Miwa (Gula), Marcelo Katsuki (jornalista especializado), Marina Marques (Claudia), Miguel Icassatti (jornalista especializado), Mohamad (@mohindi), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Nat Cirio (@umamimag), Paula Calçade (Exame), Paulo Biacchi (@paulobiacchi), Priscilla Matta (@deondevinho), Saulo Yassuda (Veja São Paulo), Sergio Crusco (colunista do UOL), Suzana Barelli (colunista do Paladar e CBN), Tini Bini (CNN Viagem & Gastronomia).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.