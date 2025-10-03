Por que gatos têm tanto medo de água? Eles precisam tomar banho?

Dar banho em gatos nem sempre é necessário e nem mesmo é recomendado. Isso porque os felinos realizam a própria higiene diariamente por meio das lambidas.
A experiência de se molhar costuma gerar desconforto, mas há explicações para esse comportamento. Gatos são animais altamente sensoriais, ou seja, muito sensíveis a diferentes estímulos do ambiente.
O olfato é um sentido central para esses bichanos. Eles se comunicam e reconhecem o próprio corpo através dos ferormônios presentes na pele e no pelo. Quando o pelo do gato fica molhado, o cheiro natural do animal muda, o que provoca "uma perda de autorreconhecimento".
Esse impacto sensorial ajuda a explicar por que a água é tão desagradável para muitos felinos. Além disso, fatores evolutivos também desempenham um papel importante neste cenário.
Os gatos domésticos descendem de felinos do deserto africano, adaptados a regiões áridas. Nesse tipo de ambiente, o contato com a água era raro, tornando o contato com líquidos algo incomum ao longo da evolução da espécie.
Esse histórico ainda influencia hábitos modernos, como o consumo reduzido de água, o que aumenta a predisposição a problemas renais e urinários.
Existem exceções?
Embora a maioria dos gatos evite a água, alguns aceitam ou até gostam do banho, especialmente quando acostumados desde filhotes. Mesmo assim, o ideal não é forçar o hábito.
Dar banho em gatos adultos sem necessidade pode gerar estresse e ansiedade. Lembre-se: felinos já são naturalmente limpos e, para a maioria deles, o banho é desnecessário e potencialmente desconfortável.
Fonte: Elisa Tibério, veterinária e mestre pela USP (Universidade de São Paulo), especializada em comportamento animal e animais silvestres
