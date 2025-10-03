Por que gatos têm tanto medo de água? Eles precisam tomar banho?

Dar banho em gatos nem sempre é necessário e nem mesmo é recomendado. Isso porque os felinos realizam a própria higiene diariamente por meio das lambidas.

A experiência de se molhar costuma gerar desconforto, mas há explicações para esse comportamento. Gatos são animais altamente sensoriais, ou seja, muito sensíveis a diferentes estímulos do ambiente.

O olfato é um sentido central para esses bichanos. Eles se comunicam e reconhecem o próprio corpo através dos ferormônios presentes na pele e no pelo. Quando o pelo do gato fica molhado, o cheiro natural do animal muda, o que provoca "uma perda de autorreconhecimento".