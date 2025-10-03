Parque nos EUA terá nova montanha-russa que quebrará seis recordes mundiais

O parque Six Flags Over Texas, unidade da rede americana famosa pelas suas atrações radicais localizada em Arlington, anunciou no último dia 25 de setembro a chegada de uma nova montanha-russa que deve quebrar seis recordes mundiais em 2026.
Que montanha-russa é esta?
A Tormenta Rampaging Run foi batizada e inspirada pela tradição espanhola dos "encierros" —as corridas dos touros pelas cidades. Ela deverá quebrar os seguintes recordes, segundo o Six Flags:
- Mais alta "dive coaster" (montanha-russa de 'mergulho') do mundo: 94,2 m, com vista para a área metropolitana inteira de Dallas-Forth Worth;
- Mais rápida dive coaster do mundo: 140 km/h;
- Mais longa dive coaster do mundo: 1.280 m de comprimento, com pontos de sensação de gravidade "zero", curvas acentuadas e enormes quedas;
- Mais alto loop vertical em montanha-russa: a curva está localizada a 54,6 m de altura;
- Mais alta inversão Immelmann: a manobra acrobática acontecerá a 66,5 m --começando com uma meia subida em loop, invertendo o veículo e terminando com um meio giro sobre o próprio eixo;
- Mais alto drop vertical a mais de 95º: sem aviso, o carro da montanha-russa vai "soltar" os passageiros para uma queda de 86,9 m em um ângulo de mais de 95º;
Ainda segundo o parque, a Tormenta estreará a categoria giga das dive coasters. Não existe até o momento nenhum montanha-russa deste tipo com mais de 91,4 m de altura.
Como será o passeio?
A Tormenta levará seus passageiros a um novo vilarejo espanhol no parque, o Rancho de la Tormenta, onde também estará localizado o novo restaurante Cocina Abuela ('cozinha de vó', em tradução livre), que servirá pratos da gastronomia hispânica e latino-americana como papas bravas (batatas em molho picante) e guacamole da casa.
No início do passeio, ela levará turistas às alturas, até chegar ao seu ponto máximo, do alto dos 94 m. Então, como se os touros tivessem sido soltos de repente, ela vai soltar os passageiros de uma vez para um drop quase total. O passeio ainda terá outras quedas menores e curvas bruscas, para simular a adrenalina da escapada dos animais nas ruas estreitas espanholas. Assista a simulação:
Toda a mitologia desta área gira em torno do touro Tormenta, o mais temido animal que teria nascido ali, e foi batizado em homenagem às tempestades locais. O lançamento da nova montanha-russa é parte das comemorações de 65 anos do parque Six Flags Over Texas, aberto em 1º de agosto de 1961.
Ainda não há data exata para sua inauguração, mas ela deve se juntar a outras 100 atrações, incluindo 14 montanhas-russas, do parque. A Tormenta será construída pela empresa suíça de engenharia Bolliger & Mabillard, a única no mundo a criar montanhas-russas de mergulho. A primeira nos EUA foi a SheiKra, do parque Busch Gardens, na Flórida, inaugurada em 2005.
Nova montanha-russa já está envolvida em polêmica
Logo após o anúncio da Tormenta, a organização de defesa animal Peta (Povo pelo Ético Tratamento de Animais, em tradução livre) veio a público condenar a nova atração do Six Flags Over Texas, afirmando que ela exalta a crueldade animal por sua inspiração nas corridas de touros.
"As pessoas vão ao Six Flags por diversão e arrepios, não para glorificar o tormento de touros que são lançados, apunhalados e têm suas espinhas dorsais retalhadas no ringue. A Peta clama ao Six Flags que se atenha ao significado espanhol de 'tormenta', uma tempestade, e deixe os touros fora disso", disse Colleen O'Brien, a vice-presidente sênior da organização, à rede americana CBS.
O parque apenas respondeu que sua trama é ficcional e não têm a ver com as touradas em ringues. "O touro é o herói de nossa história e a atração honra sua força e velocidade", rebateu Wilma Riviera, gerente regional de relações públicas do Six Flags Over Texas à emissora.
