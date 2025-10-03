Parque nos EUA terá nova montanha-russa que quebrará seis recordes mundiais

Toda a mitologia desta área gira em torno do touro Tormenta, o mais temido animal que teria nascido ali, e foi batizado em homenagem às tempestades locais. O lançamento da nova montanha-russa é parte das comemorações de 65 anos do parque Six Flags Over Texas, aberto em 1º de agosto de 1961.

Ainda não há data exata para sua inauguração, mas ela deve se juntar a outras 100 atrações, incluindo 14 montanhas-russas, do parque. A Tormenta será construída pela empresa suíça de engenharia Bolliger & Mabillard, a única no mundo a criar montanhas-russas de mergulho. A primeira nos EUA foi a SheiKra, do parque Busch Gardens, na Flórida, inaugurada em 2005.

Nova montanha-russa já está envolvida em polêmica

Logo após o anúncio da Tormenta, a organização de defesa animal Peta (Povo pelo Ético Tratamento de Animais, em tradução livre) veio a público condenar a nova atração do Six Flags Over Texas, afirmando que ela exalta a crueldade animal por sua inspiração nas corridas de touros.

"As pessoas vão ao Six Flags por diversão e arrepios, não para glorificar o tormento de touros que são lançados, apunhalados e têm suas espinhas dorsais retalhadas no ringue. A Peta clama ao Six Flags que se atenha ao significado espanhol de 'tormenta', uma tempestade, e deixe os touros fora disso", disse Colleen O'Brien, a vice-presidente sênior da organização, à rede americana CBS.

O parque apenas respondeu que sua trama é ficcional e não têm a ver com as touradas em ringues. "O touro é o herói de nossa história e a atração honra sua força e velocidade", rebateu Wilma Riviera, gerente regional de relações públicas do Six Flags Over Texas à emissora.