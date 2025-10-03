Fim de semana em SP para cada tipo de viajante: veja passeios e dicas

Representando 27,8% dos viajantes, esse tipo de turista busca, acima de tudo, momentos preciosos com quem ama. Para ele, uma boa viagem é previsível e reconfortante. E o que poderia ser mais paulistano e afetivo do que um café da manhã caprichado em família?

Por isso, nosso roteiro começou no Flakes, um acolhedor café na zona oeste. Dentre as opções salgadas, destacam-se o croque monsieur (R$ 35) e o madame (R$ 38), além de diferentes quiches e croissants recheados com pastrami (R$ 33) ou ovos mexidos (R$ 28).

Entre os doces, o pistache é o carro-chefe da casa, especialmente no éclair com mousse de três leites e recheio com geleia de frutas vermelhas e morangos (R$ 48,90).

Há também mais de 15 tipos de cafés. A novidade é o affogato de pistache (R$29,90): expresso com borda de brigadeiro de pistache e sorvete no centro — com o leve salgado do pistache no gelato equilibrando tudo com perfeição.

Vai lá: R. Pedroso Alvarenga, 1192, Itaim Bibi. Mais informações

Padarias premiadas

Imagem: Fernando Moraes/UOL

Padaria Ceci (Zona Sul)

Tricampeã como a melhor padaria de São Paulo pelo prêmio Padocaria SP - 2024, a Ceci funciona há 60 anos. Seus destaques incluem o melhor pão na chapa e melhor café. Vai lá: Av. Afonso Mariano Fagundes, 1350, Planalto Paulista. Mais informações