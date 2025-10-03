Vamos de Vinho visita novo centro turístico da Concha y Yoro e conta como é

A vinícola Concha y Toro inaugurou recentemente o seu Centro del Vino, um destino de enoturismo que pretende se colocar entre os mais relevantes da América Latina. O museu, localizado em Pirque, na região metropolitana de Santiago, aposta em salas temáticas, recursos digitais e experiências sensoriais para aproximar o visitante do universo do vinho chileno. O jornalista Rodrigo Barradas visitou o centro e conversa sobre ele com Vinícius Mesquita no Videocast Vamos de Vinho, do Canal UOL.

O espaço traz projeções animadas sobre vales produtores, ambientes que simulam geologia, clima e vegetação, além de dispositivos que permitem sentir aromas típicos dos vinhos em dinâmicas lúdicas.