Vamos de Vinho visita novo centro turístico da Concha y Yoro e conta como é

A vinícola Concha y Toro inaugurou recentemente o seu Centro del Vino, um destino de enoturismo que pretende se colocar entre os mais relevantes da América Latina. O museu, localizado em Pirque, na região metropolitana de Santiago, aposta em salas temáticas, recursos digitais e experiências sensoriais para aproximar o visitante do universo do vinho chileno. O jornalista Rodrigo Barradas visitou o centro e conversa sobre ele com Vinícius Mesquita no Videocast Vamos de Vinho, do Canal UOL.
O espaço traz projeções animadas sobre vales produtores, ambientes que simulam geologia, clima e vegetação, além de dispositivos que permitem sentir aromas típicos dos vinhos em dinâmicas lúdicas.
Você entra numa sala que tem essa explicação geográfica das condições de vinho de vários dos vales chilenos, então tu vê isso animado, é muito bacana. Rodrigo Barradas
Um dos destaques é o aparelho que libera aromas para serem identificados em tablets interativos.
"Parece um gramofone, uma saída de gramofone, com um borrifadorzinho que te joga um aroma na cara. [...] É fácil de sentir", relata o jornalista.
O roteiro inclui ainda uma sala sobre vinificação, com objetos, vídeos e painéis interativos sobre todo o processo de produção.
Tem mais uma sala que é dedicada à vinificação, a madeira, o barril, a fermentação etc. É bacana de ver.Rodrigo Barradas
'Centro del Vino une história e experiência', diz Rodrigo Barradas
Centro del Vino mistura tradição, museu e experiência sensorial, destaca Rodrigo Barradas, valorizando o resgate histórico e a proposta inovadora da Concha y Toro.
O propósito todo do museu, eu acho, é juntar conhecimento de vinho com uma espécie de respeito pela cultura histórica patrimonial daquele lugar, a história do vinho chileno, até dos proprietários de terra. Uma coisa de resgate histórico.Rodrigo Barradas
'Brasil é vital para turismo da Concha y Toro', diz Barradas
Brasil é responsável por mais de 60% dos visitantes da Concha y Toro, um mercado essencial para a vinícola, destaca Rodrigo Barradas.
Tem muita gente que visita, tem gente pra cacete que visita e 60% dessas pessoas são brasileiras, 60 e poucos. Então o brasileiro realmente é muito importante ali.Rodrigo Barradas
Quer conhecer mais detalhes dessa história e outros papos sobre vinhos? Assista ao trecho específico no vídeo no topo da página ou confira a entrevista completa disponível logo aqui abaixo.
O Vamos de Vinho vai ao ar quinzenalmente em Nossa, no Youtube e no seu tocador de áudio preferido.
