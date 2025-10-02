The Best Chef 2025: prêmio elege três brasileiros entre os melhores

Helena Rizzo (do Maní e Manioca, em São Paulo), Dante e Kafe Bassi (do Manga, em Salvador), Felipe Bronze (do Oro, no Rio de Janeiro, e Pipo e Taraz, em São Paulo), Kazuo Harada (do Kazuo, em São Paulo, e Emy, em Curitiba), Gerônimo Athuel (Ocyá, no Rio de Janeiro), Tássia Magalhães (Nelita, em São Paulo) mantiveram a honraria conquistada em 2024.

Entre os que conquistaram duas facas, sob o status de world-class, com 40% dos pontos possíveis estão: Luiz Filipe Souza (Evvai, Y e Trattorita, em São Paulo e Foz do Iguaçu) e Franco Sampogna (Frevo, em Nova York).

Lisiane Arouca e Fabrício Lemos (do Origem, Salvador), Jefferson Rueda (A Casa do Porco, em São Paulo), Rafa Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro), Alberto Landgraf (Oteque, no Rio de Janeiro), Janaína Torres (Dona Onça, em São Paulo) mantiveram a honraria conquistada em 2024.

Em 2025, Ivan Ralston (TUJU, em São Paulo) se uniu a Alex Atala (D.O.M e Dalva & Dito, em São Paulo) e Manu Buffara (Manu, em Curitiba), os únicos brasileiros entre os que alcançaram o número máximo de facas, que representa a maestria completa do ofício culinário, e que conquistaram 80% dos pontos.

A premiação manteve o pódio para top 3 chefs. São eles: em terceiro lugar, o indiano Himanshu Saini (Trésind Studio, em Dubai); em segundo, a eslovena Ana Ros (Hisa Franko, em Kobarid, Eslovênia) e em primeiro, o dinamarquês Rasmus Munk (Alchemist).

A relação completa de chefs premiados pode ser acessada no site oficial.