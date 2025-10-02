The Best Chef 2025: prêmio elege três brasileiros entre os melhores

Em sua nona edição, a premiação The Best Chef distribuiu "facas" - como as estrelas do Guia Michelin - aos eleitos melhores chefs de 2025 por 972 jurados.
Sob o sistema implementado em 2024 em substituição de um ranking tradicional, os brasileiros conseguiram boas conquistas em Milão na noite desta quinta (2).
Entre os chefs considerados símbolos de excelência - que conquistaram 20% dos pontos possíveis na votação - ficaram Thomas Troisgros (Toto, Oseille, no Rio), Tadashi Shiraishi (Kanoe, em São Paulo), Rodrigo Oliveira (Mocotó, em São Paulo) e a dupla Eduardo Ortiz e Luana Sabino (Metzi, São Paulo) que ingressaram na lista em 2025.
Helena Rizzo (do Maní e Manioca, em São Paulo), Dante e Kafe Bassi (do Manga, em Salvador), Felipe Bronze (do Oro, no Rio de Janeiro, e Pipo e Taraz, em São Paulo), Kazuo Harada (do Kazuo, em São Paulo, e Emy, em Curitiba), Gerônimo Athuel (Ocyá, no Rio de Janeiro), Tássia Magalhães (Nelita, em São Paulo) mantiveram a honraria conquistada em 2024.
Entre os que conquistaram duas facas, sob o status de world-class, com 40% dos pontos possíveis estão: Luiz Filipe Souza (Evvai, Y e Trattorita, em São Paulo e Foz do Iguaçu) e Franco Sampogna (Frevo, em Nova York).
Lisiane Arouca e Fabrício Lemos (do Origem, Salvador), Jefferson Rueda (A Casa do Porco, em São Paulo), Rafa Costa e Silva (Lasai, Rio de Janeiro), Alberto Landgraf (Oteque, no Rio de Janeiro), Janaína Torres (Dona Onça, em São Paulo) mantiveram a honraria conquistada em 2024.
Em 2025, Ivan Ralston (TUJU, em São Paulo) se uniu a Alex Atala (D.O.M e Dalva & Dito, em São Paulo) e Manu Buffara (Manu, em Curitiba), os únicos brasileiros entre os que alcançaram o número máximo de facas, que representa a maestria completa do ofício culinário, e que conquistaram 80% dos pontos.
A premiação manteve o pódio para top 3 chefs. São eles: em terceiro lugar, o indiano Himanshu Saini (Trésind Studio, em Dubai); em segundo, a eslovena Ana Ros (Hisa Franko, em Kobarid, Eslovênia) e em primeiro, o dinamarquês Rasmus Munk (Alchemist).
A relação completa de chefs premiados pode ser acessada no site oficial.
A premiação
O número de votantes aumentou para 972, incluindo 572 chefs e 400 profissionais de diversos setores, como jornalistas gastronômicos e especialistas em gastronomia. "Essa expansão garante uma representação mais diversa e inclusiva do cenário culinário global", afirma o guia.
Em 2024, a premiação abandonou os rankings tradicionais baseados em posições numéricas e adotou um sistema por níveis mais refinado, utilizando uma, duas ou três facas para indicar o nível de excelência de um chef.
