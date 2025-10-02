Tem viagem marcada para os EUA? Saiba como shutdown pode afetar sua visita

O shutdown nos EUA, uma suspensão nos serviços públicos americanos por um impasse entre republicanos e democratas no Congresso a respeito do novo plano orçamentário do país, pode afetar a experiência de viajantes que chegam aos país.
Como sua programação pode ser afetada
1. Perrengues nos aeroportos
Funcionários da FAA (Federal Aviation Administration, a Anac americana) e da TSA (Transportation Security Administration, autoridade responsável pela segurança nos aeroportos) são considerados "essenciais" e, portanto, impedidos de se juntar à paralisação, segundo a CBS News.
Apesar disso, se o "apagão" se estender por muitos dias, com os trabalhadores obrigados a seguir em seus postos sem pagamento, eles podem acabar incapazes de ir ao trabalho —por falta de dinheiro.
"No passado, se um shutdown durou mais do que duas semanas, os oficiais [da TSA] começaram a ficar agitados e pararam de vir ao trabalho", contou à emissora Caleb Harmon-Marshall, que já foi funcionário da agência. Ele relembrou que colegas, no primeiro momento, faltavam dizendo estar doentes e, depois, procuravam outros empregos.
Com as equipes aeroportuárias desfalcadas, as filas para passar pela segurança nos terminais podem crescer. Além disso, se o mesmo acontecer entre os controladores de tráfego aéreo, um tipo de profissional já em falta nos EUA, os aeroportos podem não conseguir gerenciar o fluxo de aviões —gerando cancelamento de voos ou mudança de rotas.
2. Visitas aos Parques Nacionais serão impedidas
A maioria dos Parques Nacionais dos EUA, como Grand Canyon, Yellowstone e Yosemite, devem fechar ao público, segundo a rede americana CNN. O Serviço Nacional de Parques já se prepara para o encerramento das atividades turísticas em alguns dos principais cartões postais do país.
A lista dos locais e os planos de fechamento ainda estão em finalização, segundo oficiais ouvidos pela rede anteontem. No entanto, a referência é um plano de contingência de 2024, que instruía o fechamento "da maioria dos locais dos Parques Nacionais" ao público em caso de shutdown.
Alguns passeios ainda devem ser possíveis. Em 2023, alguns estados como Utah e Colorado intervieram quando surgiu a possibilidade de um apagão federal. Governadores financiaram a manutenção dos principais parques para seguirem abertos.
Portanto, confira a sua programação —nem todo parque é apenas área verde; a Estátua da Liberdade em Nova York, por exemplo, é considerada parte de um Parque Nacional.
3. Trajetos de trens podem ficar mais difíceis
A Amtrak, o serviço de trens de longa distância dentro dos EUA, deve continuar a funcionar também inicialmente. A porta-voz Beth K. Toll informou a CNN que "qualquer um viajando no corredor nordeste e através do país nos próximos dias e semanas pode estar seguro de que a Amtrak seguirá funcionando".
Apesar disso, a agência recebe financiamento público e pode ser afetada em caso de uma prorrogação grande do apagão dos serviços públicos —seja por uma eventual alteração da sua operação ou simplesmente por um excesso de passageiros que tentarão escoar pelos trilhos para realizar os trajetos que se tornarem difíceis pelos aeroportos.
4. Alguns museus sairão de cena
Museus federais como os pertencentes a Smithsonian Institution —caso do Museu Nacional Aeroespacial, em Washington— devem ser afetados. A questão é quando: o próprio complexo Smithsonian e o Zoológico Nacional, também na capital, informaram à rede NBC que utilizarão fundos do ano anterior para se manterem abertos ao público até o dia 6 de outubro.
O que vai acontecer depois disso, se o shutdown se mantiver, ainda não foi anunciado. Alguns já se despediram: é o caso da Biblioteca do Congresso Americano, cujos prédios já não abriram ontem.
Caso já tenha ingressos de visitas a instituições culturais compradas, confira antes se os locais são mantidos pelo governo e se serão afetados pelo apagão para não dar "com a cara na porta".
Será possível cancelar a viagem?
Para turistas que tinham pacotes comprados com uma programação focada em parques e museus federais, pode ser mais fácil conseguir um cancelamento, apontou uma reportagem do jornal The Independent. No entanto, quem simplesmente resolver viajar em outro momento estará sujeito às políticas de cancelamento e possíveis pagamentos de taxa de cada serviço contratado, como hotéis ou passagens.
