Tem viagem marcada para os EUA? Saiba como shutdown pode afetar sua visita

Funcionários da FAA (Federal Aviation Administration, a Anac americana) e da TSA (Transportation Security Administration, autoridade responsável pela segurança nos aeroportos) são considerados "essenciais" e, portanto, impedidos de se juntar à paralisação, segundo a CBS News.

Apesar disso, se o "apagão" se estender por muitos dias, com os trabalhadores obrigados a seguir em seus postos sem pagamento, eles podem acabar incapazes de ir ao trabalho —por falta de dinheiro.

"No passado, se um shutdown durou mais do que duas semanas, os oficiais [da TSA] começaram a ficar agitados e pararam de vir ao trabalho", contou à emissora Caleb Harmon-Marshall, que já foi funcionário da agência. Ele relembrou que colegas, no primeiro momento, faltavam dizendo estar doentes e, depois, procuravam outros empregos.

Com as equipes aeroportuárias desfalcadas, as filas para passar pela segurança nos terminais podem crescer. Além disso, se o mesmo acontecer entre os controladores de tráfego aéreo, um tipo de profissional já em falta nos EUA, os aeroportos podem não conseguir gerenciar o fluxo de aviões —gerando cancelamento de voos ou mudança de rotas.

2. Visitas aos Parques Nacionais serão impedidas

A maioria dos Parques Nacionais dos EUA, como Grand Canyon, Yellowstone e Yosemite, devem fechar ao público, segundo a rede americana CNN. O Serviço Nacional de Parques já se prepara para o encerramento das atividades turísticas em alguns dos principais cartões postais do país.