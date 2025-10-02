Quais os melhores restaurantes de São Paulo? Prêmio Nossa revela finalistas

Na capital do estado que abriga quase um terço de todos os restaurantes e bares do país, sair para comer e beber é uma atividade de lazer das mais desejadas. Para celebrar a riqueza gastronômica de São Paulo, o Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes realiza a sua segunda edição.

O prêmio elege os melhores endereços na opinião do público — a segunda fase de votação terminou dia 2 de agosto — e de especialistas. Para isso, reunimos um time de 60 profissionais, entre críticos, jornalistas, culinaristas e influenciadores, para apontar quais estabelecimentos devem levar o título.

Como funciona a votação?

Cada um dos 30 jurados de Restaurantes monta o seu ranking dos três melhores da categoria. Cada colocação corresponde a uma pontuação. No final, os estabelecimentos são ordenados no pódio de acordo com a somatória de pontos. Os votos são mantidos em sigilo.