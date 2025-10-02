NossaUOL
Assine UOL
Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes

Quais os melhores restaurantes de São Paulo? Prêmio Nossa revela finalistas

Gabrielli Menezes
Colaboração para Nossa
Arais do Make Hommus Not War, finalista ao prêmio de Melhor Árabe de São Paulo
Arais do Make Hommus Not War, finalista ao prêmio de Melhor Árabe de São Paulo Imagem: Divulgação

Na capital do estado que abriga quase um terço de todos os restaurantes e bares do país, sair para comer e beber é uma atividade de lazer das mais desejadas. Para celebrar a riqueza gastronômica de São Paulo, o Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes realiza a sua segunda edição.

O prêmio elege os melhores endereços na opinião do público — a segunda fase de votação terminou dia 2 de agosto — e de especialistas. Para isso, reunimos um time de 60 profissionais, entre críticos, jornalistas, culinaristas e influenciadores, para apontar quais estabelecimentos devem levar o título.

Como funciona a votação?

Cada um dos 30 jurados de Restaurantes monta o seu ranking dos três melhores da categoria. Cada colocação corresponde a uma pontuação. No final, os estabelecimentos são ordenados no pódio de acordo com a somatória de pontos. Os votos são mantidos em sigilo.

Quando será a premiação?

O resultado final das 10 categorias — que incluem Melhor Chef, Melhor Restaurante, Melhor Italiano, Melhor Japonês, Melhor Hamburgueria, Melhor Pizzaria, Melhor Árabe, Melhor Brasileiro, Melhor Restaurante de Carnes e Melhor Bom e Barato (pratos em torno de R$ 50) — será divulgado numa festa em outubro.

Quais restaurantes estão concorrendo?

Abaixo, confira os finalistas por categoria, elencados em ordem alfabética:

Melhor Pizzaria

  • Bráz
  • Carlos
  • Leggera
Continua após a publicidade

Melhor Restaurante Italiano

  • Fame
  • Nelita
  • Shihoma

Melhor Hamburgueria

  • Holy Burger
  • Pão com Carne
  • Z Deli

Melhor Restaurante de Carnes

  • Barbacoa
  • Chimichurri Parrilla
  • Osso
Continua após a publicidade

Melhor Restaurante Brasileiro

  • Mocotó
  • Notiê
  • Tordesilhas

Melhor Restaurante Japonês

  • Aizomê
  • Kanoe
  • Shin-Zushi

Melhor Restaurante Árabe

  • Arábia
  • Make Hommus. Not war
  • Tenda do Nilo
Continua após a publicidade

Melhor Bom e Barato

  • Jesuíno Brilhante
  • Mapu
  • Mocotó

Melhor Restaurante

  • Evvai
  • Maní
  • Tuju

Melhor Chef

  • Helena Rizzo (Maní)
  • Ivan Ralston (Tuju)
  • Luiz Filipe Souza (Evvai)
Continua após a publicidade

Quem são os jurados?

Aline Guedes (@chefalineguedes), Ana Lembo e Zé Soares (@dopaoaocaviar), Arnaldo Lorençato (Veja São Paulo), Beatriz Marques (jornalista e curadora gastronômica), Cecília Padilha (@yeswecook), Charles Piriou (colunista da GQ), Danielle Nagase (Paladar), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Deborah Werneck (@dehwerneck), Elisa Fernandes (@elisa.fernandes), Fred Sabbag (colunista do Paladar), Gabriel Gasparini (@gaspaindica), Giovanna Simonetti (Forbes), Giorgia Paladini (@gior.gi.a), Ian Oliver (@ocritico.antigourmet), Isa Scherer (@isascherer), Ivan Padilha (Exame), Josimar Melo (colunista do UOL), Larissa Januário (@larissa.januario), Luiza Fecarotta (jornalista e curadora gastronômica), Marcela Morgon (@marcelamorgon), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marília Miragaia (Folha de S. Paulo), Monique Balazs (@monique.balazs), Patricia Oyama (Elle), Patrícia Ferraz (colunista do Paladar), Priscila Pastre (Folha de S. Paulo), Rafael Tonon (colunista do UOL), Rosa Moraes (Embaixadora de Turismo e Hospitalidade da Ânima Educação) e Stenio Girardelli (@lacteameufii).

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.