Quais os melhores restaurantes de São Paulo? Prêmio Nossa revela finalistas
Na capital do estado que abriga quase um terço de todos os restaurantes e bares do país, sair para comer e beber é uma atividade de lazer das mais desejadas. Para celebrar a riqueza gastronômica de São Paulo, o Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes realiza a sua segunda edição.
O prêmio elege os melhores endereços na opinião do público — a segunda fase de votação terminou dia 2 de agosto — e de especialistas. Para isso, reunimos um time de 60 profissionais, entre críticos, jornalistas, culinaristas e influenciadores, para apontar quais estabelecimentos devem levar o título.
Como funciona a votação?
Cada um dos 30 jurados de Restaurantes monta o seu ranking dos três melhores da categoria. Cada colocação corresponde a uma pontuação. No final, os estabelecimentos são ordenados no pódio de acordo com a somatória de pontos. Os votos são mantidos em sigilo.
Quando será a premiação?
O resultado final das 10 categorias — que incluem Melhor Chef, Melhor Restaurante, Melhor Italiano, Melhor Japonês, Melhor Hamburgueria, Melhor Pizzaria, Melhor Árabe, Melhor Brasileiro, Melhor Restaurante de Carnes e Melhor Bom e Barato (pratos em torno de R$ 50) — será divulgado numa festa em outubro.
Quais restaurantes estão concorrendo?
Abaixo, confira os finalistas por categoria, elencados em ordem alfabética:
Melhor Pizzaria
- Bráz
- Carlos
- Leggera
Melhor Restaurante Italiano
- Fame
- Nelita
- Shihoma
Melhor Hamburgueria
- Holy Burger
- Pão com Carne
- Z Deli
Melhor Restaurante de Carnes
- Barbacoa
- Chimichurri Parrilla
- Osso
Melhor Restaurante Brasileiro
- Mocotó
- Notiê
- Tordesilhas
Melhor Restaurante Japonês
- Aizomê
- Kanoe
- Shin-Zushi
Melhor Restaurante Árabe
- Arábia
- Make Hommus. Not war
- Tenda do Nilo
Melhor Bom e Barato
- Jesuíno Brilhante
- Mapu
- Mocotó
Melhor Restaurante
- Evvai
- Maní
- Tuju
Melhor Chef
- Helena Rizzo (Maní)
- Ivan Ralston (Tuju)
- Luiz Filipe Souza (Evvai)
Quem são os jurados?
Aline Guedes (@chefalineguedes), Ana Lembo e Zé Soares (@dopaoaocaviar), Arnaldo Lorençato (Veja São Paulo), Beatriz Marques (jornalista e curadora gastronômica), Cecília Padilha (@yeswecook), Charles Piriou (colunista da GQ), Danielle Nagase (Paladar), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Deborah Werneck (@dehwerneck), Elisa Fernandes (@elisa.fernandes), Fred Sabbag (colunista do Paladar), Gabriel Gasparini (@gaspaindica), Giovanna Simonetti (Forbes), Giorgia Paladini (@gior.gi.a), Ian Oliver (@ocritico.antigourmet), Isa Scherer (@isascherer), Ivan Padilha (Exame), Josimar Melo (colunista do UOL), Larissa Januário (@larissa.januario), Luiza Fecarotta (jornalista e curadora gastronômica), Marcela Morgon (@marcelamorgon), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marília Miragaia (Folha de S. Paulo), Monique Balazs (@monique.balazs), Patricia Oyama (Elle), Patrícia Ferraz (colunista do Paladar), Priscila Pastre (Folha de S. Paulo), Rafael Tonon (colunista do UOL), Rosa Moraes (Embaixadora de Turismo e Hospitalidade da Ânima Educação) e Stenio Girardelli (@lacteameufii).
