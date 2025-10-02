Melhor destino da América do Sul, Rio leva 3 prêmios no 'Oscar do turismo'

Na categoria City Break (Férias Urbanas), por exemplo, o Rio desbancou não apenas as vizinhas Bogotá e Medellín (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Cuenca e Guayaquil (Equador), Lima (Peru) e Montevidéu (Uruguai), mas a conterrânea São Paulo.

Ivete Sangalo se apresenta no palco Mundo na quinta noite de Rock in Rio em 2024: Festival é parte da movimentada agenda cultural da cidade que foi reconhecida na premiação Imagem: Rock in Rio/Divulgação

Entre os destinos de praia, o Rio venceu o paraíso pernambucano de Fernando de Noronha, além das Ilhas Galápagos (Equador), Máncora (Peru), Mar del Plata (Argentina), Ilha Margarita (Venezuela) e San Andrés (Colômbia).

Como destino de eventos, o Rio voltou a superar São Paulo, mas também Bogotá, Medellín e Barranquilla (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Montevidéu (Uruguai).

O Copacabana Palace também representou a cidade na premiação Imagem: Divulgação/Soraia Cals Escritório de Arte

A Cidade Maravilhosa levou ainda outro reconhecimento, mas indireto: ela tem a melhor cobertura de hotel de todo o continente sul-americano, a Penthouse Suite do Copacabana Palace.