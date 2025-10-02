NossaUOL
Melhor destino da América do Sul, Rio leva 3 prêmios no 'Oscar do turismo'

Colaboração para Nossa
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro
Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro Imagem: Stefan Lambauer/Getty Images

O Rio de Janeiro foi coroado o melhor destino da América do Sul no World Travel Awards de 2025, considerado há mais de 30 anos o "Oscar do turismo". A cerimônia de premiação aconteceu no AVA Resort Cancún, no México, no último dia 27 de setembro.

Cidade Maravilhosa é tri

Cristo Redentor (à esquerda), Corcovado, Botafogo, Flamengo e centro em destaque, além do Pão de Açúcar: Belezas do Rio foram lembradas, mas não são seu único triunfo
Cristo Redentor (à esquerda), Corcovado, Botafogo, Flamengo e centro em destaque, além do Pão de Açúcar: Belezas do Rio foram lembradas, mas não são seu único triunfo Imagem: microgen/Getty Images/iStockphoto

A capital fluminense recebeu os títulos de Principal Destino de Praia, Principal Destino de Férias Urbanas e Principal Destino de Festivais e Eventos de 2025, que reconheceram a importância da cidade não apenas por suas belezas naturais, mas pelo que ela oferece em termos de entretenimento, cultura e infraestrutura turística.

Na categoria City Break (Férias Urbanas), por exemplo, o Rio desbancou não apenas as vizinhas Bogotá e Medellín (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Cuenca e Guayaquil (Equador), Lima (Peru) e Montevidéu (Uruguai), mas a conterrânea São Paulo.

Ivete Sangalo se apresenta no palco Mundo na quinta noite de Rock in Rio em 2024: Festival é parte da movimentada agenda cultural da cidade que foi reconhecida na premiação
Ivete Sangalo se apresenta no palco Mundo na quinta noite de Rock in Rio em 2024: Festival é parte da movimentada agenda cultural da cidade que foi reconhecida na premiação Imagem: Rock in Rio/Divulgação

Entre os destinos de praia, o Rio venceu o paraíso pernambucano de Fernando de Noronha, além das Ilhas Galápagos (Equador), Máncora (Peru), Mar del Plata (Argentina), Ilha Margarita (Venezuela) e San Andrés (Colômbia).

Como destino de eventos, o Rio voltou a superar São Paulo, mas também Bogotá, Medellín e Barranquilla (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Montevidéu (Uruguai).

O Copacabana Palace também representou a cidade na premiação
O Copacabana Palace também representou a cidade na premiação Imagem: Divulgação/Soraia Cals Escritório de Arte

A Cidade Maravilhosa levou ainda outro reconhecimento, mas indireto: ela tem a melhor cobertura de hotel de todo o continente sul-americano, a Penthouse Suite do Copacabana Palace.

Outros brasileiros que fizeram bonito no World Travel Awards

O Clara Arte Resort, dentro do Instituto Inhotim —o maior museu a céu aberto do mundo em Minas Gerais— ganhou na categoria Principal Resort para Famílias da América do Sul.

Vista aérea do Tivoli Ecoresort Praia do Forte
Vista aérea do Tivoli Ecoresort Praia do Forte Imagem: Divulgação

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, foi reconhecido como Principal Resort de Praia do continente este ano, enquanto o W Premium Lounge Recife Frevo, no Aeroporto Internacional do Recife, é o Principal Lounge de Aeroporto da região. A GOL Linhas Aéreas Inteligentes recebeu o título de Principal Marca de Aviação, apesar de a chancela de principal aérea ter ficado com a chilena Latam Airlines.

O melhor do Brasil

O World Travel Awards ainda apresentou troféus locais, para os destaques de cada país da América do Sul. No Brasil, os vencedores foram:

  • Principal Hotel Boutique do Brasil em 2025: Castelo Saint Andrews, Gramado (RS)
  • Principal Hotel de Negócios do Brasil em 2025: Meliá Jardim Europa, São Paulo (SP)
  • Principal Companhia de Aluguel de Veículos do Brasil em 2025: Localiza
  • Principal Hotel de Conferências do Brasil em 2025: Meliá Paulista, São Paulo (SP)
  • Principal Empresa de Gerenciamento de Destinos do Brasil em 2025: Passion Brazil
  • Principal Resort Familiar do Brasil em 2025: Blue Tree Thermas de Lins, Lins (SP)
  • Principal Hotel do Brasil em 2025: Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro (RJ)
  • Principal Cobertura de Hotel do Brasil em 2025: Penthouse Suite @ Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro (RJ)
  • Principal Agência de Viagem Online do Brasil em 2025: Decolar
  • Principal Resort do Brasil em 2025: Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia, Mata de São João (BA)
  • Principal Operador de Tours do Brasil em 2025: Passion Brazil
  • Principal Agência de Viagem do Brasil em 2025: Newland Viagens
  • Principal Empresa de Gerenciamento de Viagens do Brasil em 2025: Flytour

Peru em alta

Apesar de o Rio ter feito bonito no World Travel Awards, o Brasil teve que ceder espaço sob os holofotes para o êxito do Peru nos prêmios dados a países inteiros. Nosso vizinho ganhou as estatuetas de Principal (País de) Destino da América do Sul, Principal Destino de Turismo de Aventura, Principal Destino Gastronômico, Principal Destino Cultural e Principal Atração Turística do continente, para a cidadela de Machu Picchu.

Machu Picchu também foi lembrada pelo World Travel Awards
Machu Picchu também foi lembrada pelo World Travel Awards Imagem: Getty Images

O World Travel Awards existe desde 1993, reconhecendo anualmente destinos e serviços de excelência em todos os setores do turismo. As premiações são divididas por continente e celebradas regionalmente. Mais informações estão disponíveis no worldtravelawards.com.