Melhor destino da América do Sul, Rio leva 3 prêmios no 'Oscar do turismo'

O Rio de Janeiro foi coroado o melhor destino da América do Sul no World Travel Awards de 2025, considerado há mais de 30 anos o "Oscar do turismo". A cerimônia de premiação aconteceu no AVA Resort Cancún, no México, no último dia 27 de setembro.
Cidade Maravilhosa é tri
A capital fluminense recebeu os títulos de Principal Destino de Praia, Principal Destino de Férias Urbanas e Principal Destino de Festivais e Eventos de 2025, que reconheceram a importância da cidade não apenas por suas belezas naturais, mas pelo que ela oferece em termos de entretenimento, cultura e infraestrutura turística.
Na categoria City Break (Férias Urbanas), por exemplo, o Rio desbancou não apenas as vizinhas Bogotá e Medellín (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Cuenca e Guayaquil (Equador), Lima (Peru) e Montevidéu (Uruguai), mas a conterrânea São Paulo.
Entre os destinos de praia, o Rio venceu o paraíso pernambucano de Fernando de Noronha, além das Ilhas Galápagos (Equador), Máncora (Peru), Mar del Plata (Argentina), Ilha Margarita (Venezuela) e San Andrés (Colômbia).
Como destino de eventos, o Rio voltou a superar São Paulo, mas também Bogotá, Medellín e Barranquilla (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Montevidéu (Uruguai).
A Cidade Maravilhosa levou ainda outro reconhecimento, mas indireto: ela tem a melhor cobertura de hotel de todo o continente sul-americano, a Penthouse Suite do Copacabana Palace.
Outros brasileiros que fizeram bonito no World Travel Awards
O Clara Arte Resort, dentro do Instituto Inhotim —o maior museu a céu aberto do mundo em Minas Gerais— ganhou na categoria Principal Resort para Famílias da América do Sul.
O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, foi reconhecido como Principal Resort de Praia do continente este ano, enquanto o W Premium Lounge Recife Frevo, no Aeroporto Internacional do Recife, é o Principal Lounge de Aeroporto da região. A GOL Linhas Aéreas Inteligentes recebeu o título de Principal Marca de Aviação, apesar de a chancela de principal aérea ter ficado com a chilena Latam Airlines.
O melhor do Brasil
O World Travel Awards ainda apresentou troféus locais, para os destaques de cada país da América do Sul. No Brasil, os vencedores foram:
- Principal Hotel Boutique do Brasil em 2025: Castelo Saint Andrews, Gramado (RS)
- Principal Hotel de Negócios do Brasil em 2025: Meliá Jardim Europa, São Paulo (SP)
- Principal Companhia de Aluguel de Veículos do Brasil em 2025: Localiza
- Principal Hotel de Conferências do Brasil em 2025: Meliá Paulista, São Paulo (SP)
- Principal Empresa de Gerenciamento de Destinos do Brasil em 2025: Passion Brazil
- Principal Resort Familiar do Brasil em 2025: Blue Tree Thermas de Lins, Lins (SP)
- Principal Hotel do Brasil em 2025: Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro (RJ)
- Principal Cobertura de Hotel do Brasil em 2025: Penthouse Suite @ Copacabana Palace, A Belmond Hotel, Rio de Janeiro (RJ)
- Principal Agência de Viagem Online do Brasil em 2025: Decolar
- Principal Resort do Brasil em 2025: Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia, Mata de São João (BA)
- Principal Operador de Tours do Brasil em 2025: Passion Brazil
- Principal Agência de Viagem do Brasil em 2025: Newland Viagens
- Principal Empresa de Gerenciamento de Viagens do Brasil em 2025: Flytour
Peru em alta
Apesar de o Rio ter feito bonito no World Travel Awards, o Brasil teve que ceder espaço sob os holofotes para o êxito do Peru nos prêmios dados a países inteiros. Nosso vizinho ganhou as estatuetas de Principal (País de) Destino da América do Sul, Principal Destino de Turismo de Aventura, Principal Destino Gastronômico, Principal Destino Cultural e Principal Atração Turística do continente, para a cidadela de Machu Picchu.
O World Travel Awards existe desde 1993, reconhecendo anualmente destinos e serviços de excelência em todos os setores do turismo. As premiações são divididas por continente e celebradas regionalmente. Mais informações estão disponíveis no worldtravelawards.com.