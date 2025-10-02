7 raças de cachorro ideais, pequenas e calmas para quem não tem quintal

O Lhasa Apso é conhecido por sua pelagem longa e densa. Apesar de seu tamanho pequeno, é um cão independente e calmo. Sua natureza tranquila e necessidade moderada de exercícios o tornam adequado para a vida em apartamento.

6. Buldogue Francês

Buldogue francês Imagem: Getty Images/iStockphoto

O Buldogue Francês é compacto, musculoso e possui uma personalidade afetuosa. É um cão de baixa energia, gosta de estar perto de seus donos e se adapta bem a espaços pequenos. Sua necessidade de exercícios é baixa, tornando-o ideal para locais sem quintal.

7. Yorkshire Terrier

Apesar de sua energia, o Yorkshire Terrier é pequeno e se adapta bem a espaços internos. Sua pelagem longa exige cuidados, mas sua necessidade de exercícios é moderada. É uma excelente opção para quem busca um cãozinho ativo e companheiro mesmo em locais com espaços limitados.