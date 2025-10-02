7 raças de cachorro ideais, pequenas e calmas para quem não tem quintal

Morar em apartamento não significa abrir mão de ter um cãozinho como companheiro. Algumas raças se adaptam perfeitamente a espaços reduzidos, exigindo pouca atividade física e apresentando temperamento tranquilo.
Se você busca um pet que se sinta bem em ambientes internos, sem a necessidade de quintal, confira as 7 raças recomendadas:
1. Shih Tzu
O Shih Tzu é conhecido por seu porte compacto e personalidade afetuosa. É uma das raças mais indicadas para apartamentos ou casas pequenas devido ao seu comportamento calmo e sociável. Apesar de sua pelagem longa exigir cuidados regulares, a necessidade de exercícios é moderada, tornando-o ideal para espaços pequenos.
2. Cavalier King Charles Spaniel
Este cãozinho combina elegância e doçura. Com temperamento calmo e adaptável, é excelente para famílias e se dá bem com crianças e outros animais. Sua necessidade de exercício é baixa, tornando-o perfeito para a vida em apartamento.
3. Pug
O Pug é um cão de porte pequeno, mas com personalidade marcante. É calmo, afetuoso e se adapta bem à vida em espaços reduzidos. Embora goste de brincadeiras, sua energia é moderada e ele aprecia momentos de descanso.
4. Maltês
O Maltês é um cãozinho pequeno, cheio de energia e afeto. Sua pelagem branca e sedosa exige cuidados, mas sua necessidade de exercícios é baixa. É uma excelente opção para quem busca um companheiro leal e tranquilo para o apartamento. Saiba: a atenção é essencial para o Maltês, mesmo em espaços pequenos.
5. Lhasa Apso
O Lhasa Apso é conhecido por sua pelagem longa e densa. Apesar de seu tamanho pequeno, é um cão independente e calmo. Sua natureza tranquila e necessidade moderada de exercícios o tornam adequado para a vida em apartamento.
6. Buldogue Francês
O Buldogue Francês é compacto, musculoso e possui uma personalidade afetuosa. É um cão de baixa energia, gosta de estar perto de seus donos e se adapta bem a espaços pequenos. Sua necessidade de exercícios é baixa, tornando-o ideal para locais sem quintal.
7. Yorkshire Terrier
Apesar de sua energia, o Yorkshire Terrier é pequeno e se adapta bem a espaços internos. Sua pelagem longa exige cuidados, mas sua necessidade de exercícios é moderada. É uma excelente opção para quem busca um cãozinho ativo e companheiro mesmo em locais com espaços limitados.