Silêncio, multidão, arte, amor: conheça o Japão da psicanalista Maria Homem

Se Kyoto é um convite ao diálogo interior, Tóquio é a imersão no coletivo. A região metropolitana abriga 38 milhões de pessoas que se cruzam diariamente em um cenário em que a tekhné —palavra grega para arte ou ofício —aparece tanto na tecnologia futurista quanto na tradição ancestral. Arranha-céus de vidro se erguem ao lado de templos centenários.

No bairro de Akihabara (a "Cidade Elétrica") ou simplesmente Akiba, pulsa o coração da cultura otaku. O termo, que já teve conotação pejorativa, hoje é usado com orgulho por fãs de anime, mangás, videogames e cultura pop japonesa. Suas ruas são um espetáculo de luzes e sons, com prédios inteiros funcionando como outdoors. Entre os endereços icônicos estão a Super Potato, paraíso dos videogames retrô, e a Mandarake, referência em itens colecionáveis.

Naoshima: a grande beleza

Imagem: Maria Homem

Ao sul, um arquipélago de pequenas ilhas se tornou destino obrigatório para os amantes da arte contemporânea. A mais conhecida delas é Naoshima, onde arquitetura, natureza e arte se fundem em uma experiência única.

A identidade visual da ilha é marcada pela obra do arquiteto Tadao Ando, mestre do concreto aparente e da luz natural. Em vez de impor estruturas à paisagem, Ando cria espaços que dialogam com o entorno, enquadrando e revelando o ambiente.