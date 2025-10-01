NossaUOL
Assine UOL
Nossa Viagem

Câmara de São Sebastião aprova taxa para entrada de veículos; veja valores

De Nossa, em São Paulo
Barra do Sahy, em São Sebastião
Barra do Sahy, em São Sebastião Imagem: Marcos Bonello/Pref. de São Sebastião

A Câmara Municipal de São Sebastião aprovou ontem, em segunda votação, a criação da TPA (Taxa de Preservação Ambiental). A medida foi proposta pela prefeitura e prevê cobrança pela entrada de veículos no município do litoral norte de São Paulo.

O que aconteceu

O Projeto de Lei Complementar nº 06/2025 passou por duas análises no Legislativo. Na primeira votação, em 16 de setembro, foi aprovado por unanimidade. Na segunda, recebeu dez votos favoráveis e um contrário.

Segundo a prefeitura, a TPA tem como objetivo compensar os impactos ambientais e urbanos do fluxo turístico em São Sebastião, especialmente em feriados e alta temporada.

A taxa deverá ter cobrança diária, válida por até 60 dias consecutivos. Os valores variam conforme o tipo de veículo:

  • Motocicletas: R$ 5,25
  • Automóveis: R$ 20,00
  • Caminhonetes: R$ 24,80
  • Vans e micro-ônibus: R$ 64,40
  • Ônibus: R$ 119,25
  • Caminhões: R$ 143,10

O texto também prevê isenções. Estarão dispensados veículos licenciados em São Sebastião e nas cidades vizinhas de Bertioga, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Ambulâncias, viaturas policiais e transporte de pessoas com deficiência também não pagarão a taxa. Além disso, veículos que permanecerem por até duas horas na cidade também serão isentos.

Próximos passos

Com a aprovação no Legislativo, o projeto segue para sanção do prefeito Reinaldinho Moreira (Republicanos). Se for confirmado, caberá à prefeitura regulamentar como será feita a cobrança, a fiscalização e a aplicação dos recursos arrecadados.

TPA já existe em Ubatuba

Taxa já existe em Ubatuba
Taxa já existe em Ubatuba Imagem: Marlene Bergamo/Folhapress
Continua após a publicidade

Desde 2023, a cidade de Ubatuba, também no litoral norte, já taxa veículos visitantes. Para a cidade, o objetivo da TPA é servir de receita municipal suplementar para ser investida no ecossistema de Ubatuba, além de diminuir os impactos causados pelas mudanças abruptas nos números de habitantes e visitantes da cidade.

Os valores, no entanto, são mais baixos que os aprovados em São Sebastião, sendo: motocicleta e motoneta (R$ 3,69); veículos de pequeno porte (R$ 13,73); veículos utilitários (R$ 20,59); veículos de excursão (R$ 41,18); micro-ônibus e caminhões (R$ 62,30); ônibus (R$ 97,14).

Desde a implementação até maio de 2025, o município arrecadou mais de R$ 119 milhões, e os recursos foram destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.