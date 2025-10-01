Câmara de São Sebastião aprova taxa para entrada de veículos; veja valores

A Câmara Municipal de São Sebastião aprovou ontem, em segunda votação, a criação da TPA (Taxa de Preservação Ambiental). A medida foi proposta pela prefeitura e prevê cobrança pela entrada de veículos no município do litoral norte de São Paulo.

O que aconteceu

O Projeto de Lei Complementar nº 06/2025 passou por duas análises no Legislativo. Na primeira votação, em 16 de setembro, foi aprovado por unanimidade. Na segunda, recebeu dez votos favoráveis e um contrário.

Segundo a prefeitura, a TPA tem como objetivo compensar os impactos ambientais e urbanos do fluxo turístico em São Sebastião, especialmente em feriados e alta temporada.