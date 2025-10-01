Ovo cozido: qual o tempo certo para deixar a gema no ponto que você gosta

Preparar um ovo cozido é uma das técnicas mais prosaicas da cozinha, certo? Não é bem assim.

Caso você queira obter um ponto específico do ovo, indo da gema mais molinha até a mais firme, é preciso ficar bem atento ao tempo de cozimento.

De acordo com o livro "400 g - Técnicas de Cozinha", escrito pelos chefs Carlos Siffert, Carole Crema, Gabriela Martinoli e Betty Kövesi, a clara do ovo coagula entre 65°C e 70°C, enquanto a gema se solidifica entre 75°C e 80°C.