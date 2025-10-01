Cada focinho de cachorro é único e funciona como uma 'impressão digital'

Você sabia que o focinho do seu cão é tão singular quanto uma impressão digital humana? Essa singularidade não é apenas curiosa, mas também útil — podendo, inclusive, servir como um método confiável para identificar pets de forma individualizada.

O que torna cada focinho único?

A superfície do focinho, conhecida como rhinarium, apresenta uma combinação complexa de ranhuras, relevos e texturas que formam um padrão exclusivo para cada animal. Esse padrão é único mesmo entre cães da mesma ninhada — até gêmeos têm focinhos distintos — e permanece praticamente inalterado ao longo da vida.

Um estudo com 180 imagens de 60 cães de diversas raças concluiu que cada padrão nasal é realmente exclusivo e consistentemente único. Além disso, desde os primeiros meses de vida, esses desenhos já estão formados: uma pesquisa com beagles mostrou que, aos dois meses de idade, seus focinhos já exibem o padrão definitivo — e ele permanece inalterado até pelo menos o primeiro ano de vida.