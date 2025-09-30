6 raças de cães entre as mais calmas e tranquilas que existem

Quem convive com cães sabe que a maioria adora movimento, passeios e brincadeiras sem fim. Mas também existem aqueles que desafiam o estereótipo do cachorro agitado: calmos, independentes e até com certo "ar felino".

Esses animais costumam se adaptar muito bem a ambientes menores, como apartamentos, e são ideais para quem busca um companheiro tranquilo.

Segundo dados do American Kennel Club (AKC), algumas raças apresentam comportamento mais reservado, gostam de descansar por longos períodos e não demandam tanta energia no dia a dia. Em alguns casos, até preferem a própria companhia em momentos do dia, o que lembra bastante o temperamento dos gatos.