6 raças de cães entre as mais calmas e tranquilas que existem

Quem convive com cães sabe que a maioria adora movimento, passeios e brincadeiras sem fim. Mas também existem aqueles que desafiam o estereótipo do cachorro agitado: calmos, independentes e até com certo "ar felino".
Esses animais costumam se adaptar muito bem a ambientes menores, como apartamentos, e são ideais para quem busca um companheiro tranquilo.
Segundo dados do American Kennel Club (AKC), algumas raças apresentam comportamento mais reservado, gostam de descansar por longos períodos e não demandam tanta energia no dia a dia. Em alguns casos, até preferem a própria companhia em momentos do dia, o que lembra bastante o temperamento dos gatos.
A seguir, conheça seis raças de cães que parecem verdadeiros "gatos disfarçados" pela calma e independência no convívio:
1. Basenji
Conhecido como o "cão que não late", o Basenji tem um comportamento único: em vez de latidos, emite um som chamado yodel. É uma raça independente, bastante reservada e que não costuma ficar atrás do tutor o tempo todo. Assim como os gatos, gosta de explorar o espaço com autonomia.
2. Shiba Inu
Originário do Japão, o Shiba Inu tem personalidade forte e independente. Muitos tutores relatam que ele prefere observar o ambiente de longe em vez de buscar colo constantemente, comportamento bem semelhante ao de felinos. Apesar disso, cria laços fortes com a família.
3. Chow Chow
O Chow Chow é um clássico exemplo de "cão felino". Reservado, sério e com uma dose de independência, pode ser indiferente a estranhos. Não é do tipo que demonstra carinho de forma exagerada, mas estabelece uma conexão sólida com quem confia.
Apesar de figurar entre as raças mais calmas, são considerados temperamentais e podem ter reações agressivas pontuais a comportamentos bruscos. A socialização adequada é muito importante e tutores devem ficar atentos à convivência dos animais com crianças e bebês.
4. Lhasa Apso
De origem tibetana, o Lhasa Apso é calmo e vigilante. Gosta de ter seu espaço respeitado e pode ser bastante seletivo nas interações, comportamento que lembra muito os gatos. Ainda assim, é companheiro e fiel.
5. Shar Pei
Com sua aparência inconfundível, o Shar Pei também se destaca pela tranquilidade. É reservado, não exige muita atenção o tempo todo e tende a ser discreto, sem exageros de energia. Sua independência é uma característica marcante.
6. Borzoi
O Borzoi, também conhecido como galgo russo, é um cão elegante e sereno. Tem um temperamento dócil, silencioso e aprecia momentos de descanso. Essa calma faz com que seja frequentemente comparado a um gato no convívio doméstico.
Fonte: American Kennel Club (AKC) — como organização registrada e referência em cinologia, oferece amplo conteúdo individual sobre cada raça — incluindo temperamento, nível de energia e outras características comportamentais. Isso nos permite entender e inferir quais raças apresentam comportamento mais reservado, parecido com o de gatos.
