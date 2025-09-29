Pets no processo de luto: como cães e gatos ajudam na recuperação emocional

O compositor e produtor musical Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, emocionou fãs ao apresentar nas redes sociais o novo integrante da família: um filhote chamado Juninho. A chegada do cãozinho, pouco mais de dois anos após a morte da artista, levantou discussões sobre o papel dos animais de estimação no enfrentamento do luto.

Para muitos, adotar ou conviver com um pet neste momento doloroso pode ser uma forma de preencher lacunas afetivas e reencontrar sentido no dia a dia. "Os animais nos convidam a estar no aqui e agora, o que eu acredito ser uma das grandes dificuldades do processo de luto, já que a dor nos leva à saudade do passado e ao medo do futuro", explica a psicóloga e analista do comportamento Tatiana Simões.

De acordo com a especialista, pequenos gestos cotidianos com o pet funcionam como um reforço natural para a recuperação. "Brincar, passear, ou simplesmente se levantar da cama para cuidar do animal pode ser o início de novos comportamentos saudáveis. É um convite para sair do isolamento e se engajar em atividades que trazem vitalidade."