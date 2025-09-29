Pets no processo de luto: como cães e gatos ajudam na recuperação emocional

O compositor e produtor musical Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, emocionou fãs ao apresentar nas redes sociais o novo integrante da família: um filhote chamado Juninho. A chegada do cãozinho, pouco mais de dois anos após a morte da artista, levantou discussões sobre o papel dos animais de estimação no enfrentamento do luto.
Para muitos, adotar ou conviver com um pet neste momento doloroso pode ser uma forma de preencher lacunas afetivas e reencontrar sentido no dia a dia. "Os animais nos convidam a estar no aqui e agora, o que eu acredito ser uma das grandes dificuldades do processo de luto, já que a dor nos leva à saudade do passado e ao medo do futuro", explica a psicóloga e analista do comportamento Tatiana Simões.
De acordo com a especialista, pequenos gestos cotidianos com o pet funcionam como um reforço natural para a recuperação. "Brincar, passear, ou simplesmente se levantar da cama para cuidar do animal pode ser o início de novos comportamentos saudáveis. É um convite para sair do isolamento e se engajar em atividades que trazem vitalidade."
O vínculo com o animal também pode atenuar sintomas comuns da perda. "Um pet não elimina a tristeza, mas cria espaço para que ela conviva com momentos de calma e bem-estar. Caminhadas diárias, carinhos e interações liberam dopamina, serotonina e endorfina, substâncias que ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar o sono e trazer mais disposição", destaca Tatiana.
Responsabilidades devem contar
Outro ponto importante é a responsabilidade. A psicóloga lembra que, na Terapia de Aceitação e Compromisso, uma vertente dentro da Análise do comportamento, existe o conceito de "ação comprometida": escolher comportamentos alinhados a valores pessoais, mesmo diante da dor.
Cuidar de um pet é uma forma de expressar amor, cuidado e responsabilidade. Levantar-se para alimentá-lo ou passear significa continuar vivendo de acordo com o que dá sentido à vida, apesar do sofrimento.
No entanto, adotar um animal nesse contexto exige cautela. "Se a pessoa está muito fragilizada, sem tempo, saúde ou recursos financeiros, a responsabilidade pode se tornar um peso a mais. O ideal é avaliar se a decisão está alinhada com seus valores e condições reais de cuidado", alerta.
Frentes de apoio emocional
Tatiana reforça que os pets não devem ser a única fonte de apoio emocional. "Se a pessoa deposita todas as expectativas no animal, corre o risco de empobrecer seu repertório social. O ideal é que o pet seja uma presença valiosa, mas que se alterne com vínculos humanos e práticas de autocuidado, como terapia e exercícios físicos."
Do ponto de vista da psicologia, a interação humano-animal pode, sim, ser vista como uma forma complementar de terapia. "Um cão ou gato incentiva a manter uma rotina, sair de casa e encontrar prazer em pequenas coisas. Não substitui a psicoterapia, mas pode enriquecer bastante o processo de luto", acrescenta a especialista.
O conselho final da psicóloga para quem pensa em adotar um pet neste momento é avaliar motivações e condições. "Se a decisão nasce de valores de autocuidado e há estrutura para oferecer qualidade de vida ao animal, ele pode se tornar uma fonte de amor, presença e significado nesse caminho tão difícil que é a jornada do luto."
