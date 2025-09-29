NossaUOL
Assine UOL
Bichos

Pets no processo de luto: como cães e gatos ajudam na recuperação emocional

Camila Eiroa
Colaboração para Nossa
Atualizada em
Juninho, cão adotado por Roberto de Carvalho com ajuda de Luisa Mell
Juninho, cão adotado por Roberto de Carvalho com ajuda de Luisa Mell Imagem: Reprodução/ Instagram/ @roberto_de_carvalho

O compositor e produtor musical Roberto de Carvalho, viúvo da cantora Rita Lee, emocionou fãs ao apresentar nas redes sociais o novo integrante da família: um filhote chamado Juninho. A chegada do cãozinho, pouco mais de dois anos após a morte da artista, levantou discussões sobre o papel dos animais de estimação no enfrentamento do luto.

Para muitos, adotar ou conviver com um pet neste momento doloroso pode ser uma forma de preencher lacunas afetivas e reencontrar sentido no dia a dia. "Os animais nos convidam a estar no aqui e agora, o que eu acredito ser uma das grandes dificuldades do processo de luto, já que a dor nos leva à saudade do passado e ao medo do futuro", explica a psicóloga e analista do comportamento Tatiana Simões.

De acordo com a especialista, pequenos gestos cotidianos com o pet funcionam como um reforço natural para a recuperação. "Brincar, passear, ou simplesmente se levantar da cama para cuidar do animal pode ser o início de novos comportamentos saudáveis. É um convite para sair do isolamento e se engajar em atividades que trazem vitalidade."


O vínculo com o animal também pode atenuar sintomas comuns da perda. "Um pet não elimina a tristeza, mas cria espaço para que ela conviva com momentos de calma e bem-estar. Caminhadas diárias, carinhos e interações liberam dopamina, serotonina e endorfina, substâncias que ajudam a reduzir a ansiedade, melhorar o sono e trazer mais disposição", destaca Tatiana.

Responsabilidades devem contar

Outro ponto importante é a responsabilidade. A psicóloga lembra que, na Terapia de Aceitação e Compromisso, uma vertente dentro da Análise do comportamento, existe o conceito de "ação comprometida": escolher comportamentos alinhados a valores pessoais, mesmo diante da dor.

Cuidar de um pet é uma forma de expressar amor, cuidado e responsabilidade. Levantar-se para alimentá-lo ou passear significa continuar vivendo de acordo com o que dá sentido à vida, apesar do sofrimento.

No entanto, adotar um animal nesse contexto exige cautela. "Se a pessoa está muito fragilizada, sem tempo, saúde ou recursos financeiros, a responsabilidade pode se tornar um peso a mais. O ideal é avaliar se a decisão está alinhada com seus valores e condições reais de cuidado", alerta.

Continua após a publicidade

Frentes de apoio emocional

Tatiana reforça que os pets não devem ser a única fonte de apoio emocional. "Se a pessoa deposita todas as expectativas no animal, corre o risco de empobrecer seu repertório social. O ideal é que o pet seja uma presença valiosa, mas que se alterne com vínculos humanos e práticas de autocuidado, como terapia e exercícios físicos."

Do ponto de vista da psicologia, a interação humano-animal pode, sim, ser vista como uma forma complementar de terapia. "Um cão ou gato incentiva a manter uma rotina, sair de casa e encontrar prazer em pequenas coisas. Não substitui a psicoterapia, mas pode enriquecer bastante o processo de luto", acrescenta a especialista.

O conselho final da psicóloga para quem pensa em adotar um pet neste momento é avaliar motivações e condições. "Se a decisão nasce de valores de autocuidado e há estrutura para oferecer qualidade de vida ao animal, ele pode se tornar uma fonte de amor, presença e significado nesse caminho tão difícil que é a jornada do luto."

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.