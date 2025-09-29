Onde se hospedar em Nova York? 3 bairros e hotéis com estilos diferentes

É justamente nestes últimos que vamos nos fixar nesta reportagem. A convite dos hotéis Moxy, pudemos eleger três dos seis endereços da rede em Nova York para ter experiências distintas durante o período de estadia na cidade. Optamos por Chelsea, Williamsburg e Lower East Side porque, além de serem regiões efervescentes, têm alma própria que vale levar em conta na hora de selecionar onde se hospedar.

A vida como ela é: quando mais afastado da Times Square, os bairros se revelam (como as escadinhas externas em edifícios de Chelsea Imagem: Eduardo Burckhardt

O curioso é que os hotéis nos quais ficamos conseguem refletir o estilo dos bairros onde estão. Tem um porquê. A rede Moxy nasceu em 2014, sob a bandeira da Marriott, com foco no público jovem e urbano. Isso se traduz em uma atmosfera bem mais descontraída e tarifas mais competitivas que as de hotelões tradicionais. Geralmente, os edifícios estão localizados em áreas mais vibrantes das cidades, como as que você conhece a seguir.

WILLIANSBURG

Como é

É, atualmente, o bairro mais hipster e criativo de Nova York. Antiga área industrial do Brooklyn, hoje ferve com cafés descolados, murais de street art, brechós repletos de achados, cervejarias artesanais e rooftops que oferecem vistas incríveis para o skyline de Manhattan. O clima é jovem, alternativo e multicultural.