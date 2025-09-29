Gateiros têm menos estresse: animais ajudam a liberar 'hormônio do amor'

Os gatos podem ter uma reputação de independência, mas pesquisas recentes sugerem que compartilhamos uma conexão única com eles —alimentada pela química do cérebro.

A principal substância química envolvida é a oxitocina, frequentemente chamada de "hormônio do amor". É a mesma substância neuroquímica que surge quando uma mãe embala seu bebê ou quando amigos se abraçam, promovendo confiança e afeto. E agora estudos estão mostrando que a oxitocina também é importante para o vínculo entre gatos e humanos.

A oxitocina desempenha um papel central na ligação social, na confiança e na regulação do estresse em muitos animais, incluindo os seres humanos. Uma experiência de 2005 mostrou que a oxitocina tornava os voluntários humanos significativamente mais dispostos a confiar nos outros em jogos financeiros.

A oxitocina também tem efeitos calmantes em humanos e animais, pois suprime o hormônio do estresse cortisol e ativa o sistema nervoso parassimpático (o sistema de descanso e digestão) para ajudar o corpo a relaxar.

Os cientistas sabem há muito tempo que interações amigáveis desencadeiam a liberação de oxitocina tanto em cães quanto em seus donos, criando um ciclo de feedback mútuo de vínculo. Até recentemente, porém, pouco se sabia sobre seu efeito em gatos.

Os gatos são mais sutis em demonstrar afeto. No entanto, seus donos frequentemente relatam os mesmos sentimentos calorosos de companheirismo e alívio do estresse que os donos de cães relatam — e estudos estão cada vez mais confirmando esses relatos. Pesquisadores no Japão, por exemplo, relataram em 2021 que breves sessões de carinho com seus gatos aumentavam os níveis de oxitocina em muitos donos.

Nesse estudo, mulheres interagiram com seus gatos por alguns minutos enquanto cientistas mediam os níveis hormonais dos donos. Os resultados sugeriram que o contato amigável (acariciar o gato, falar em um tom gentil) estava relacionado ao aumento da oxitocina na saliva dos humanos, em comparação com um período de descanso tranquilo sem seus gatos.

Muitas pessoas acham que acariciar um gato que ronrona é relaxante, e pesquisas indicam que não é apenas por causa do pelo macio. O ato de acariciar e até mesmo o som do ronronar podem desencadear a liberação de oxitocina em nossos cérebros. Um estudo de 2002 descobriu que essa descarga de oxitocina causada pelo contato gentil com gatos ajuda a reduzir o cortisol (nosso hormônio do estresse), o que, por sua vez, pode reduzir a pressão arterial e até mesmo a dor.

Quando a oxitocina é liberada?

Pesquisas estão identificando momentos específicos que causam a liberação desse hormônio em nossa amizade entre espécies diferentes. O contato físico gentil parece ser o principal gatilho para os gatos.

Um estudo de fevereiro de 2025 descobriu que, quando os donos acariciavam, abraçavam ou embalavam seus gatos de forma relaxada, a oxitocina dos donos tendia a aumentar, assim como a dos gatos — desde que a interação não fosse forçada ao animal.

Os pesquisadores monitoraram a oxitocina em gatos durante 15 minutos de brincadeiras e carícias em casa com seus donos. Gatos com apego seguro que iniciavam o contato, como sentar no colo ou dar cabeçadas, apresentavam um aumento na oxitocina. Quanto mais tempo passavam perto de seus humanos, maior era o aumento.

E os felinos menos carinhosos? O mesmo estudo observou padrões diferentes em gatos com estilos de apego mais ansiosos ou distantes. Gatos evitativos (aqueles que mantinham distância) não apresentaram alterações significativas na oxitocina, enquanto gatos ansiosos (que buscavam constantemente seus donos, mas ficavam facilmente sobrecarregados ao serem manuseados) apresentavam níveis elevados de oxitocina desde o início.

Verificou-se que a oxitocina dos gatos evasivos e ansiosos diminuía após um carinho forçado. Quando as interações respeitam o conforto do gato, a oxitocina flui - mas quando um gato se sente encurralado, o hormônio da ligação é difícil de encontrar.

Talvez os humanos possam aprender algo com os seus amigos felinos sobre como gerir os estilos de apego. A chave para criar laços com um gato é compreender como eles se comunicam.

Ao contrário dos cães, os gatos não dependem do contato visual prolongado para criar laços. Em vez disso, eles usam sinais mais sutis. O mais conhecido é o piscar lento. É um sorriso felino, sinalizando segurança e confiança.

O ronronar também desempenha um papel importante na criação de laços com as pessoas. O som grave do ronronar de um gato tem sido associado não só à cura dos próprios gatos, mas também a efeitos calmantes nos seres humanos. Ouvir o ronronar pode reduzir a frequência cardíaca e a pressão arterial; a oxitocina media esses benefícios.

A companhia de um gato, reforçada por todos esses pequenos aumentos de oxitocina das interações diárias, pode servir como um amortecedor contra a ansiedade e a depressão - em alguns casos proporcionando conforto equivalente ao apoio social humano.

Gatos são menos afetuosos do que os cães?

É verdade que os estudos geralmente encontram respostas mais fortes de oxitocina nas interações entre cães e humanos. Em um experimento amplamente discutido em 2016, cientistas mediram a oxitocina em animais de estimação e seus donos antes e depois de dez minutos de brincadeira. Os cães apresentaram um aumento médio de 57% nos níveis de oxitocina após o tempo de brincadeira, enquanto os gatos apresentaram um aumento de cerca de 12%.

Nos seres humanos, os níveis de oxitocina aumentam durante interações sociais significativas. Estudos mostram que o contato com um ente querido produz respostas mais fortes de oxitocina do que o contato com estranhos. Portanto, a alegre recepção de um cão é semelhante à emoção de ver seu filho ou parceiro.

Os cães, sendo animais de matilha domesticados para a companhia constante dos humanos, estão quase programados para buscar contato visual, carinho e aprovação de nós — comportamento que estimula a liberação de oxitocina em ambas as partes. Os gatos, no entanto, evoluíram a partir de caçadores mais solitários, que não precisavam de gestos sociais evidentes para sobreviver. Portanto, eles podem não exibir comportamentos impulsionados pela oxitocina de forma tão pronta ou consistente. Em vez disso, os gatos podem reservar seu comportamento de liberação de oxitocina para quando realmente se sentem seguros.

A confiança de um gato não é automática; ela deve ser conquistada. Mas, uma vez conquistada, ela é reforçada pela mesma substância química que une pais, parceiros e amigos humanos.

Portanto, da próxima vez que seu gato piscar lentamente do outro lado do sofá ou subir no seu colo para um abraço cheio de ronronados, saiba que algo invisível também está acontecendo: a oxitocina está aumentando em ambos os cérebros, aprofundando a confiança e aliviando o estresse da vida cotidiana. Os gatos, à sua maneira, exploraram a antiga biologia do amor.

Laura Elin Pigott, Professora Sênior em Neurociências e Neuroreabilitação, Líder de Curso na Faculdade de Saúde e Ciências da Vida, Universidade London South Bank

Esse artigo é uma republicação do The Conversation son licença da Creative Commons. Leia o original aqui.