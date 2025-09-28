Como manter a higiene dental dos pets sem forçar escovação? Veja truques

Muitos tutores se preocupam com a saúde bucal de seus animais de estimação e tentam incluir a escovação de dentes na rotina. Mas, segundo especialistas, esse hábito não é necessariamente natural ou recomendado para cães e gatos.

Em vez de forçar a escova, é possível recorrer a alternativas mais práticas e bem aceitas pelos pets.

A médica veterinária Elisa Tibério, mestre pela USP e especialista em comportamento animal e animais silvestres, explica: "O hábito de higiene dental não é natural para os cães. Não é comum enfiar a mão dentro da boca do cachorro para escovar o dente dele. Por isso, recomendamos alternativas que não forcem a amizade com o bicho".