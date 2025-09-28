Como manter a higiene dental dos pets sem forçar escovação? Veja truques

Muitos tutores se preocupam com a saúde bucal de seus animais de estimação e tentam incluir a escovação de dentes na rotina. Mas, segundo especialistas, esse hábito não é necessariamente natural ou recomendado para cães e gatos.
Em vez de forçar a escova, é possível recorrer a alternativas mais práticas e bem aceitas pelos pets.
A médica veterinária Elisa Tibério, mestre pela USP e especialista em comportamento animal e animais silvestres, explica: "O hábito de higiene dental não é natural para os cães. Não é comum enfiar a mão dentro da boca do cachorro para escovar o dente dele. Por isso, recomendamos alternativas que não forcem a amizade com o bicho".
Entre as opções indicadas pela profissional estão:
Petiscos e ossinhos dentais: feitos especialmente para ajudar na limpeza e reduzir a formação de tártaro.
Brinquedos mastigáveis: estimulam a mordida e colaboram com a saúde oral.
Aditivos para água: semelhantes a um "enxaguante bucal" canino, ajudam a diminuir o acúmulo de tártaro de forma prática.
Apesar da variedade de recursos, Elisa reforça que nada substitui o acompanhamento profissional.
"O mais importante é, além de oferecer todos esses enriquecimentos, fazer a consulta veterinária anual. É ela que vai indicar se há necessidade de procedimentos, como uma tartarectomia, e garantir que a boca do animal se mantenha sempre saudável", orienta.
Os perigos do tártaro em cães
O acúmulo de tártaro nos dentes dos cães vai muito além do mau hálito. A placa bacteriana endurecida pode causar gengivite, inflamações e dor, dificultando a mastigação e levando à perda dentária.
Segundo a Associação Brasileira de Odontologia Veterinária (ABOV), a má higiene oral também aumenta o risco de bactérias migrarem para a corrente sanguínea, afetando órgãos vitais como coração, fígado e rins. Isso significa que o problema pode evoluir para quadros graves, com impacto direto na expectativa de vida do animal.
Por isso, manter a saúde bucal do pet em dia, com alternativas seguras e acompanhamento veterinário regular, é fundamental para garantir bem-estar e longevidade.
